Sorge um Ebersbacher Storchennest In der nächsten Zeit werden die Weißstörche in der Oberlausitz eintreffen. Manche bleiben den Nistplätzen jedoch fern.

Frühlingsgefühle hatten die Ebersbacher Störche auf diesem Foto vom April 2015. Allerdings nisten sie meistens auf dem Agrargelände und nicht in dem Horst, der extra für die Tiere aufgestellt wurde. Archivfoto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Bis die Storchenpaare ihre Nester beziehen, kann es noch etwas dauern. Das hält Bürger in den Dörfern nicht davon ab, Ausschau zu halten, denn in der Vergangenheit haben sich zumindest die Männchen oft schon in den letzten März-Tagen blicken lassen. Ihre Ankunft hängt dabei sehr von der Wetterlage und der Thermik ab.

Helga Randig aus Liebstein macht sich dennoch Sorgen. Sie befürchtet, dass die Ebersbacher Störche den Horst auf der Wiese unweit vom Schloss wieder nicht annehmen werden. Die Naturfreundin, die sich jedes Jahr bei der SZ meldet, wenn die Störche und Schwalben eintreffen, vermutet, dass das Nest von unten nicht mehr durchlässig genug ist. Sie sucht deshalb Helfer mit einer Hebebühne, damit geschaut werden kann, was da in acht Meter Höhe tatsächlich los ist.

Dass es manchmal mehrere Jahre dauern kann, bis Störche einen neuen Horst annehmen, ist nicht ungewöhnlich. So soll es schon bei der Richtereiche in Ebersbach gewesen sein, auf der die Vögel früher genistet haben. Der alte Baum musste im Herbst 2010 gefällt werden. Für die Störche hat der Förderverein für die Natur der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft auf einer benachbarten Wiese einen Ersatz aufgestellt. In diesem Nest waren die Jungen vor vier Jahren infolge von Nässe und Kälte gestorben, so, wie an vielen anderen Nistplätzen in der Umgebung auch. Seitdem fliegen die Ebersbacher Störche das Nest zwar noch an. Gebrütet haben sie in den vergangenen Jahren jedoch auf dem Gelände des nahen Agrarbetriebes. Normalerweise bessern die Tiere die Nester selbst aus. Es kann sein, dass sie achtlos weggeworfene Plastikbeutel verbaut haben und dadurch kein Wasser abfließen kann.

Das ist aber nur ein Grund dafür, dass sich der Bestand der Weißstörche in der Oberlausitz spürbar verringert, seit einigen Jahren. Es gibt viele Einschnitte in ihre Lebensräume. Damit sie genug Nahrung finden, benötigen sie beweidete Wiesen, Felder, die nicht nur mit Mais und Raps bestellt werden und Feuchtgebiete. Nur so finden sie genug Frösche, Mäuse, Käfer, Heuschrecken, Wespen, Regenwürmer, Schnecken, Molche, Eidechsen, Schlangen, Maulwürfe und Larven vor. Der Einsatz von Insektengiften und die Entwässerung von Grünflächen schmälern das Nahrungsangebot. So ist es nicht verwunderlich, dass im Vorjahr sachsenweit wieder zu wenig Jungtiere großgezogen wurden. Bei 308 Brutpaaren müssten es mindestens 616 Storchenkinder sein, um die Art zu erhalten. Es waren aber nur 497 Tiere.

Deshalb nimmt der Förderverein, der seinen Sitz in Förstgen bei Mücka hat, Hinweise wie den von Helga Randig ernst. Der Verein betreut etliche Storchenhorste. Für die Sanierung von Nestern ist er auf Fördermittel angewiesen, die im Moment nicht bereitstehen. Deshalb versucht die Liebsteinerin, Unterstützung zu organisieren.

Es sind aber nicht nur die Lebensräume allein, auch das Wetter spielt eine Rolle. Und das war 2016 im Frühjahr und Sommer sehr wechselhaft. Nun soll es frühlingshafter werden. Die Mitarbeiter der Naturschutzstation in Förstgen haben schon Störche durchziehen gesehen. Die meisten „Oberlausitzer“ haben, wenn sie bei uns ankommen, einen weiten Weg von Ost- und Südafrika über den Bosporus auf der Ostroute hinter sich. Sie treffen erfahrungsgemäß etwas später ein als ihre Gefährten, die auf der Westroute fliegen.

zur Startseite