Sorge um den guten Klang Görlitzer Stadthallen-Fans bangen um die Akustik im großen Saal. Hier wird der Fußboden erneuert, das alte Parkett verschwindet.

Steht seit längerer Zeit leer: Die Görlitzer Stadthalle im Abendlicht © nikolaischmidt.de

Wie geht es mit der Stadthalle weiter? Diese Frage brennt vielen Görlitzern nach wie vor auf der Seele. Bekannt ist, dass zurzeit der Fußboden im großen Saal erneuert wird. Nur sorgt sich so mancher Stadthallen-Liebhaber jetzt um die Akustik. Wird sie durch den Ausbau des Parketts leiden? Es wurde eines der zentralen Themen beim Gesprächsabend, zu dem der Stadthallen-Förderverein am Dienstagabend ins Wichernhaus eingeladen hatte.

Gut 100 Görlitzer kamen und hörten den Vorträgen des beauftragten Ingenieurbüros Wünsche und Langer sowie dem Vorsitzenden des Stadthallen-Fördervereins, Thomas Leder, zu.

Mehrfach war aus dem Publikum zu hören, wie lieb und teuer den Görlitzern der alte Parkettboden ist und wie groß die Sorge, dass das Klangerlebnis durch den neuen Boden leidet. „Wir wollen die Akustik des Saals nicht nur erhalten, sondern verbessern“, versicherte aber Frank Schultz, der zuständige Sachverständige für Akustik und Schallschutz aus Berlin. Dafür seien nun einmal Veränderungen notwendig.

Von einem Besucher kam zudem die Frage, warum der Saal nicht denkmalgerecht wieder so hergestellt wird wie 1910 – dem Eröffnungsjahr der Stadthalle. Doch Schultz verwies auf die Weiterentwicklung: „Warum sollten wir unsere neuen Kenntnisse nicht nutzen? Die Hörgewohnheiten haben sich in den letzten hundert Jahren verändert.“ Mittlerweile hören die Menschen zu Hause Dolby Surround und hätten andere Ansprüche an ihre Hörerlebnisse. Das müsse genauso berücksichtigt werden wie die Nutzungsmöglichkeiten des Saals. Thomas Leder sagte dazu: „Der Schwerpunkt wird auf klassischer Musik liegen. Doch auch Konferenzen oder Auftritte kleinerer Bands und Tanzgruppen sollen möglich sein.“ Darauf müsse der Saal aber ausgelegt sein.

Um das umzusetzen, wurde das Büro von Frank Schultz bereits 2011 für die Sanierung angesprochen. Es wurde eine Bestandsaufnahme zur Saalakustik erstellt. Früher gab es die Probleme, dass sich die Musiker nicht gegenseitig hören konnten, die Nachhallzeit zu lang war oder Sprache nur schwer verstanden wurde. Um das zu verbessern, soll der Saal nun so gestaltet werden, dass sich der Schall optimal ausbreiten kann. „Wir müssen gemeinsam eine gute Grundlage schaffen“, so Schultz.

Doch wisse er auch, dass man an der Akustik noch lange wird arbeiten müssen – auch dann noch, wenn der Saal längst wieder bespielt wird. „Es handelt sich um einen Prozess. Aber wir werden dem Saal nicht schaden“, versicherte er. „Ich möchte, dass sich die Görlitzer später an ihrem Stadthallensaal erfreuen.“ Er bestätigte, dass das Parkett und der Hohlraum unter dem Holz tatsächlich Einfluss auf den Klang haben, da sie den Schall absorbieren. Aber nur weil das alte Parkett rauskommt und eine Stahlbetondecke gebaut wird, sei in Zukunft nicht mit schlechterem Klang zu rechnen. Dafür sollen Ausgleiche geschaffen werden, die den Vorschriften entsprechen. „Die neue Decke ist notwendig. Zuletzt entsprach die Tragfähigkeit nicht mehr den Vorgaben“, erklärte Ulrich Langer, Tragwerksplaner des zuständigen Ingenieurbüros. In Zukunft sollen wieder 1600 Gäste und ein Orchester den großen Saal betreten können.

Dafür soll neues Parkett verlegt werden. Auch wenn es noch nicht in der Finanzplanung des aktuellen Bauabschnitts enthalten ist. Aber Architekt Christian Wünsche weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist. „Erst einmal müssen die Fenster und das Dach saniert werden.“ Auch der kleine Saal soll zuvor noch fertig werden.

Die Verantwortlichen mühten sich am Dienstag, die brennenden Fragen zu beantworten und Sorgen zu nehmen. Doch eine Antwort blieben sie ganz bewusst schuldig: Wann wird die Stadthalle wieder eröffnet? Thomas Leder sagte dazu: „Wir wollten den Görlitzern zuerst die Sorge um die Saalakustik nehmen.“

In einer nächsten öffentlichen Runde, die im kommenden Jahr stattfinden soll, wolle man sich dann weiteren Themen widmen: Wie werden die nächsten Schritte aussehen oder wann wird wieder ein Orchester im großen Saal erklingen?

zur Startseite