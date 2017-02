Sorge nach Wolfssichtung Nachdem nun auch Kamenz seinen ersten Wolf hat, machen sich die ersten Leser Sorgen. Wer garantiert, dass das Tier keinen Menschen angreift?

Der Jesauer Wolf stromert einsam in Höhe der Steinberge umher. Familie Günther gelangen gleich mehrere Schnappschüsse. Dafür werden sie übrigens von Wolfsfans beneidet. © privat

Der Wolf ist da. Schon länger. Nun ist Isegrimm auch in Kamenz angekommen. Genauer gesagt, wurde er bereits in der letzten Woche in Jesau gesichtet. Und dabei sogar abgelichtet. Familie Günther lieferte gleich mehrere Schnappschüsse zum Thema (SZ vom 14. Februar). Am Lesertelefon spielte diese Begegnung am Dienstag auch eine Rolle. Familie Grilz aus Jesau findet es schon ziemlich beunruhigend, dass der Wolf so nah an der Stadt gesehen wurde. „Man geht ja öfters an den Steinbergen spazieren. Langsam bekommt man Angst, wenn man weiß, dass man hier nicht allein ist“, heißt es. „Wer garantiert einem, dass das Tier nicht auch Menschen angreift. Wenn er schon am hellerlichten Tag völlig unbeeindruckt einem Reh hinterher jagt?“ Die Leser würde interessieren, ob denn schon irgendjemand konkret ausprobiert hat, wie der Wolf auf den Menschen reagiert.

Das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ in der Lausitz gibt auf seiner Homepage zumindest klare Antworten: Der Mensch zählt bekanntermaßen nicht zur natürlichen Beute von Wölfen, doch viele befürchten, dass sich das ändern könnte, wenn die Wölfe sehr ausgehungert sind und keine natürlichen Beutetiere mehr finden. Diese Befürchtung ist unbegründet, denn wildlebende Wölfe sind oft sehr hungrig, ohne dass es zu Übergriffen auf Menschen kommt. Der Wolf wird im Welpenalter durch die Elterntiere, die das Futter für die Jungen herantragen, auf sein Beutespektrum geprägt. Der Mensch zählt nicht dazu.“ Von gesunden Wölfen gehe in der Regel keine Gefahr aus, sie reagieren auf Menschen mit äußerster Vorsicht und nicht aggressiv. Menschen gehören nicht zur normalen Beute von Wölfen. Das Risiko in Europa oder Nordamerika von einem Wolf angegriffen zu werden, ist sehr gering. Angriffe sind grundsätzlich ungewöhnlich und treten nicht spontan auf. Dazu gibt es konkrete Studien.

Wie verhalte ich mich richtig?

Vielmehr gilt: Wenn man einen Wolf sieht – bitte ruhig verhalten. Stehenbleiben und Abstand halten! Man soll das Tier ruhig ansprechen, falls es noch nicht auf einen aufmerksam geworden ist. Bevor es vermutlich rasch verschwindet, sollte man versuchen, sich sein Aussehen gut einzuprägen. Denn die Sichtungen sollten dem Kontaktbüro gemeldet werden. Bei massiver Provokation von Wölfen könne natürlich eine gefährliche Situation entstehen. Wenn einem die Situation nicht geheuer ist, nicht davonlaufen, sondern langsam rückwärts gehen und dabei laut sprechen. Falls der Wolf nicht wegläuft oder sich wider Erwarten annähert, besser anhalten, ihn anschreien und in die Hände klatschen. „Versuchen Sie ihn einzuschüchtern, indem Sie sich groß machen und eventuell etwas nach ihm werfen. Wölfe gehen dem Menschen aber normalerweise aus dem Weg“, heißt es. Ob das die Leser beruhigt? Familie Grilz wird trotzdem noch aufmerksamer unterwegs sein. Die SZ hat die Sichtung nochmals an das Kontaktbüro weitergegeben. Informationen zum Tier folgen.

zur Startseite