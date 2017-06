Sorbischer Komponist geehrt Aller zwei Jahre verleiht die Stiftung für das sorbische Volk den Cisinski-Preis. 2017 geht die Auszeichnung an Juro Metšk.

Der Cišinski-Preis der Stiftung für das sorbische Volk geht in diesem Jahr an den sorbischen Komponisten Juro Metšk. Wie die Stiftung mitteilt, wird ihm die Auszeichnung für sein Schaffen als Komponist und für seine wissenschaftlichen Beiträge zur sorbischen Musik verliehen. Metšk wurde 1954 in Bautzen geboren. Er absolvierte ein Meisterstudium an der Akademie der Künste und arbeitete bis 1986 als Musikdramaturg am Deutsch-Sorbischen Volkstheater. Seit dieser Zeit ist er als freischaffender Komponist tätig. Der Cišinski-Förderpreis 2017 geht an die Schriftstellerin Lubina Hajduk-Veljkovicowa.

Die Preisverleihung findet im Oktober in Panschwitz-Kuckau statt, dem Geburtsort des sorbischen Dichters Jakub Bart Cišinski. Im Andenken an den Klassiker der sorbischen Literatur werden alle zwei Jahre herausragende Leistungen auf dem Gebiet der sorbischen Kultur, Kunst und Wissenschaft gewürdigt. (SZ)

