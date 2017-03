Sorbische Trachten und Blumen Bautzens Händler wollen ihre Innenstadt zur Osterzeit ausschmücken. Dafür haben sie eine besondere Aktion geplant.

Sorbische Trachten vom Nationalensemble – hier die Sängerinnen bei einem Auftritt – sollen in Schaufenstern gezeigt werden. © Carmen Schumann

Der Innenstadtverein plant rund um die Osterzeit eine kleine Ausstellung in den Bautzener Geschäften. Im April sollen sorbische Trachten gezeigt werden. „Wir werden Trachten des Sorbischen National-Ensembles auf Schaufensterpuppen präsentieren“, informiert Bautzens Citymanagerin Gunhild Mimuß. Zusätzlich soll es Schaufensterbeschriftungen zu Osterbräuchen auf Deutsch und Sorbisch geben.

Bereits im vergangenen Jahr wurden über Ostern in rund 30 Läden der Innenstadt verschiedene sorbische Trachten präsentiert. In diesem Jahr wollen sich noch mehr Händler an der Aktion beteiligen. Nach Karfreitag soll es am 15. April zudem einen verkaufslangen Sonnabend geben, kündigt Gunhild Mimuß an. Viele Geschäfte werden von 10 bis 18 Uhr öffnen. Auf dem Kornmarkt wird Musik gespielt und es gibt einen kleinen Streichelzoo mit Häschen und Lämmern. Auch ist geplant, an dem Sonnabend die Innenstadt mit Blumen zu schmücken. Rund 4000 Stiefmütterchen bringen bunte Farbtupfer auf die Marktplätze, aber auch die Reichenstraße, Wendische Straße, Steinstraße, Goschwitzstraße, Karl-Marx-Straße und viele weitere Straßen der Innenstadt. Die Citymanagerin bittet die Bürger, den Blumenschmuck stehen zu lassen. „Damit sich alle daran erfreuen können“, betont sie. Im Vorjahr hatten einige Leute die Blumen ins Auto geladen und einfach abtransportiert.

Wegen der sorbischen Traditionen kommen über die Osterzeit besonders viele Touristen nach Bautzen. Der Tourismusverein rechnet allein am Osterwochenende mit etwa 40 000 Gästen. (SZ/ma)

zur Startseite