„Sonst werden wir überrollt“

Dresdens Pflegelandschaft droht der Kollaps: Die derzeit 5 800 Plätze in insgesamt 56 Heimen sind komplett belegt und die Wartelisten lang. Laut Schätzungen der Stadt sind rund 15 000 Dresdner zurzeit pflegebedürftig. „Tendenz steigend“, so Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke). Neben den Heimen gibt es derzeit 31 Tagespflegeeinrichtungen und 114 ambulante Dienste, die nach Hause kommen.

Der Markt ist unübersichtlich, weil vorwiegend private Anbieter die unterschiedlichen Dienste und Heime betreiben. Die Bürgermeisterin will deshalb nun eine Pflegeplanung für Dresden einführen – Anbieter, Pflegekassen, -bedürftige und Angehörige sollen zusammenarbeiten. „Wir brauchen eine Planung, die sich am Bedarf orientiert“, so Kaufmann. Derzeit werden rund 70 Prozent der Bedürftigen Zuhause gepflegt und davon fast 80 Prozent durch ihre Angehörigen. Künftig werde die Zahl der Bedürftigen steigen, auch, weil die Menschen immer älter werden. „Da müssen wir die richtigen Antworten parat haben“, ist das Ziel der Bürgermeisterin.

Das Problem ist allerdings: Die Stadt kann privaten Investoren nicht vorschreiben, ob sie ein Heim oder eine Tagespflege bauen. „Mit stationären Einrichtungen verdienen die Anbieter mehr“, erklärt Kaufmann. „Es wäre aber wichtig, dass nicht an jeder freie Ecke ein Pflegeheim gebaut wird. Große ,Batterien‘ brauchen wir nicht noch.“ Zumal Vollzeitplätze immer teurer werden. Die Betroffenen oder ihre Angehörigen müssen eine Selbstbeteiligung zahlen. Können sie das nicht, springt die Stadt ein. Die sogenannten Hilfen zur Pflege hat die Verwaltung im Jahr 2016 für 657 Personen übernommen, die zu Hause gepflegt werden. In Heimen wurden 845 Personen finanziell unterstützt. Künftig solle noch mehr darauf geachtet werden, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich Zu Hause versorgt werden, damit sie ihr gewohntes Umfeld haben. Es müsse genau analysiert werden, in welchen Stadtteilen was für Pflegeplätze benötigt werden, und danach konkret geplant werden.

Die städtische Cultus soll dafür Vorreiter werden. Sie ist mit sechs Heimen der größte Anbieter und bietet auch Kurzzeit- und Tagespflege an, genauso betreutes Wohnen, und baut gerade einen mobilen Dienst auf. Außerdem ist eine Demenz-Wohngemeinschaft geplant, die von der städtischen Gesellschaft begleitet wird.

Das sollen auch Beispiele für Private werden, die Pflege den Bedürfnissen anzupassen. Kaufmann setzt auf die Freiwilligkeit der Anbieter, wenn das konkrete Konzept fertig ist. „Ziel ist es, für jeden Bedürftigen ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen. Sonst werden wir überrollt.“

