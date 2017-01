Sonst schaffen wir das nicht Jürgen Müller über Kriminalität von Ausländern

Nimmt man die reinen Zahlen zum Maßstab, ist die Anzahl ausländischer Straftäter, die im Vorjahr vor dem Meißner Amtsgericht saßen, gering. Nur etwa sieben Prozent der Angeklagten waren Nichtdeutsche. Das ist zwar deutlich mehr als deren Bevölkerungsanteil ausmacht, aber insgesamt eine geringe Quote.

Doch Zahlen sagen nicht alles, die Fakten hinten den Zahlen sind erhellend, zeigen auch das Versagen in der Flüchtlingspolitik. So waren fast alle Flüchtlinge, die in Meißen vor Gericht standen, nur geduldet, hielten sich teilweise schon seit Jahren in Deutschland auf, obwohl sie längst hätten ausreisen müssen. Einmal stand ein Algerier vor Gericht, der schon zwölf Vorstrafen hatte, und dessen Asylantrag schon 2005 abgelehnt wurde. Alle bisherigen Strafen wurden per Strafbefehl, also ohne Verhandlung, verhängt, tauchen folglich in der Statistik nicht auf. Die tatsächliche Zahl der Straftaten, die Ausländer begehen, ist also deutlich höher. Das zeigen auch die Zahlen des sächsischen Justizministeriums. Demnach sind mehr als ein Viertel der Häftlinge in Sachsen Ausländer. Ihr Anteil an allen Gefangenen erhöhte sich seit Jahresbeginn 2016 um fast sechs Prozent von 682 auf 883 – und damit mehr als doppelt so stark wie noch im Jahr 2015.

Ja, die allermeisten Flüchtlinge sind nicht kriminell, verhalten sich gesetzeskonform. Doch eine Minderheit – die sogenannten Intensivtäter – versaut die Norm, schadet allen, die wirklich schutzbedürftig sind. Dass solche Leute, die unser Gastrecht schamlos missbrauchen, nicht sofort ausgewiesen werden, ist nicht zu verstehen. Der Justiz sind hier die Hände gebunden, es fehlt an den dafür notwendigen Gesetzen. Die Politik ist gefragt, diese schnellstmöglich zu beschließen und konsequent umzusetzen. Absichtserklärungen im Wahlkampf reichen da nicht. Sonst schaffen wir das nicht.

