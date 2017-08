Sonntagsstimmung mit Musik und Tierischem Beim Tiergartenfest in Hoyerswerda gibt’s illustre Gäste und Neuigkeiten. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es noch mehr Termintipps.

Auch dieses Erdmännchen schaut ganz genau hin, was es beim Tiergartenfest alles zu sehen gibt. © Foto: Uwe Jordan

Sein nunmehr 39. Tiergartenfest richtet der Hoyerswerdaer Zoo an der Teschenstraße / Am Haag 2 an diesem Sonntag gemeinsam mit dem Verein der Zoofreunde Hoyerswerda aus. Es wird ein Familienfest mit buntem Bühnenprogramm, Spiel- und Spaßaktionen für Groß und Klein.

Im Jahr 2011 wurde der neue Masterplan für den Zoo Hoyerswerda durch den Stadtrat verabschiedet. Seither gibt es ständig Neues. Was das aktuell ist, davon werden Zoodirektor Eugène Bruins und der Vorsitzende des Zoovereins, Karsten Bormann, ab 13.15 Uhr berichten. Eröffnet wird das Fest aber bereits um 11 Uhr: Das Orchester Lausitzer Braunkohle e.V. unter der Leitung von Dirigent Matthew Lynch bringt ein buntes Repertoire aus klassischer Blasmusik und modernen Rock- und Popklängen.

Ab 14 Uhr wird Thomas Spillner, bekannt durch die Gruppe „Winni II“, die Besucher mit altbekannten Hits mitreißen (etwa „Was soll ich mit dem Akkordeon“) und durch die Hitwelt aus 40 Jahren Musikgeschichte des Rock, Pop und Beat führen. Mit einer aufregenden Zirkusshow animiert die Kinder- und Jugendfarm alle kleinen Gäste ab 15.15 Uhr zum Mitmachen und Spaß-Haben. Ab 16 Uhr bieten sich Hase und Igel auf der Bühne ein Wettrennen: Wer wird wohl gewinnen? Nach dem sportlichen Wettkampf zwischen den beiden geht es für die kleinen Gäste mit der Musikschule Hoyerswerda musikalisch weiter. Bei der abschließenden Minidisco können alle Gäste dann selbst rhythmisch aktiv werden. Neben dem Bühnenprogramm kann man beim Basteln kreativ werden. Beim Kinderschminken bietet sich die Möglichkeit, in die Rolle eines Löwen, Schmetterlings oder Drachens zu schlüpfen, und beim Airbrush bekommen die kleinen Besucher coole Tattoos verpasst.

Der Zoo Hoyerswerda ist gewissermaßen ein Gemeinschaftswerk der Hoyerswerdaer. „Treibende Kraft“ war der damalige Museumsdirektor Günter Peters, der 1956 die Anregung eines Hoyerswerdaer Naturfreundes aufgriff und begann, mit enthusiastischen Helfern des „Nationalen Aufbauwerkes“, also ehrenamtlich, ein Tiergehege für Rehe und Schwäne zu errichten. Im September 1959 wurde der Heimattiergarten eröffnet und erfreut sich ungebrochener Beliebtheit.

Das Tiergartenfest im Zoo Hoyerswerda findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. (szo)

