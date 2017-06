Sonntagsshopping auf dem Prüfstand Kamenz macht sich das Ja zu weiteren Einkaufsfesten in der Innenstadt nicht leicht. Der Stadtrat berät am Mittwoch.

Braucht Kamenz weitere Einkaufsfeste in der Innenstadt? Der Stadtrat berät am Mittwoch. © René Plaul

Zwei verkaufsoffene Sonntage hat Kamenz in diesem Jahr bereits erlebt. Zum einen das Frühlingsfest am 9. April, wo sich Tausende zum Beispiel am Gestalten großer Ostereier in der Innenstadt versuchten. Und auch bei der Baustellenparty am 28. Mai auf dem Markt waren viele Kamenzer gekommen, wenn auch bei heißem Wetter weniger als im April. Am Mittwoch wird der Stadtrat nun über weitere drei „verkaufsoffene Sonntage“ im zweiten Halbjahr abstimmen. Einstimmigkeit wird es nicht geben, so viel steht fest. Die SZ dröselt das Thema noch mal auf:

Warum muss die Gemeinde jeden verkaufsoffenen Sonntag absegnen?

Eine sogenannte „Rechtsverordnung“ wird durch das sächsische Ladenschlussgesetz verlangt, das nicht nur auf dem Grundgesetz fußt, sondern sogar auf der Weimarer Reichsverfassung. Die Sonn- und Feiertagsruhe, in die die ungestörte Religionsausübung eingebunden ist, hat also geradezu historischen Stellenwert in Deutschland. Deshalb sind ausdrücklich nur Ausnahmen möglich. Einerseits in Touristenzentren, andererseits auch im Ländlichen. Dort ist die Zahl im Jahr auf 4 bis 5 Sonntage begrenzt. Zu jeder Ausnahme muss der Stadt- oder Gemeinderat sein Okay geben.

Was rechtfertigt eine mögliche Ausnahme vom Ladenschlussgesetz?

Es muss ein „besonderer Grund“ für die Sonntagsöffnung vorliegen. Das Geschäftsinteresse von Ladeninhabern ist es ausdrücklich nicht. Darauf ist die Stadt kürzlich wieder durch einen Protest der Gewerkschaft Verdi gegen die Anträge der Cityinitiative für 2017 aufmerksam gemacht worden. Ein besonderer Anlass liege erst vor, wenn mehr Menschen zum jeweiligen Innenstadtgeschehen kommen, als zum Sonntagsshopping. Dass dies kaum zu unterscheiden ist, spielt keine Rolle. Die Stadt muss zu jedem Antrag ausführlich Stellung nehmen. Das tut sie jetzt auch.

Wie werden die drei Termine des zweiten Halbjahres bewertet?

Die City-Initiative plant gemeinsam mit dem City-Management noch das Herbstfest am 10. September, ein Oktoberfest im Gründerzeitviertel (rund um H&H) und den Adventssonntag am 10. Dezember rund um den Markt. Mit allen drei Anträgen hat sich die Verwaltung ausführlich beschäftigt. Das Herbstfest könnte 3 000 bis 5 000 Besucher ziehen und das Oktoberfest sowie der Engelsumzug etwa 2 000 bis 3 000. Alle drei Veranstaltungen schöpften von 14 bis 18 Uhr den gesetzlich möglichen Zeitrahmen nicht aus. Sie seien nicht alltäglich, sondern geeignet, die Akzeptanz der Innenstadt weiter zu fördern, was Stadtentwicklungszielen entspricht. Die erhoffte Besucherfrequenz wäre über eine reine Verkaufsstellenöffnung, die eh nur im jeweiligen Festgebiet gilt, nicht erreichbar. Die Teilnahme der Händler und Gewerbetreibenden ist im Rahmen der Vereinstätigkeit der Cityinitiative freiwillig. Mithin sei die beantragte Ladenöffnung angemessen.

Was ist in der Diskussion im Kamenzer Stadtrat zu erwarten?

Es wird auch Gegenwind geben. So hat sich zuletzt Vize-OB Jörg Bäuerle, der selbst ein Pelzgeschäft betreibt, gegen Sonntagsaktionen der City-Initiative ausgesprochen, der er selbst angehört. Vor allem, wenn sie zu nahe beieinander liegen. Aufwand und Nutzen stünden häufig in keinem angemessenen Verhältnis, hieß es. Gleichwohl ist mit dem „Ja“ des Stadtrates zu den Anträgen der City-Initiative zu rechnen. Der Erfolg der letzten Jahre spricht dafür.

Der Stadtrat tagt am 14. Juni ab 17 Uhr im Ratssaal.

