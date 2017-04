Sonntagsputz und Fahrradtest In Niesky haben sich am Sonntag viele aufs Fahrrad gesetzt. Die Hohendubrauer waren fleißig und haben auf dem Monumentberg sauber gemacht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Norbert Steffen (rechts) , der Inhaber des Fachgeschäftes „Zweirad Steffen“, zeigt und erläutert Günter Holtschke, am Sonntagnachmittag, während der Präsentation neuer Fahrradmodelle, die Vorzüge eines faltbaren E-Bikes. © Rolf Ullmann Norbert Steffen (rechts) , der Inhaber des Fachgeschäftes „Zweirad Steffen“, zeigt und erläutert Günter Holtschke, am Sonntagnachmittag, während der Präsentation neuer Fahrradmodelle, die Vorzüge eines faltbaren E-Bikes.

Michaela Schmidt (links) mit ihren Söhnen Tobias und Christian sowie Wolfgang Hoppe (im Hintergrund) säuberten, am Sonnabend, mit anderen Bürgern das Plateau des Monumentberges, darunter auch den Spielplatz.

Niesky/Hohendubrau. Norbert Steffen war vom großen Zuspruch der Nieskyer während der Präsentation neuer Fahrradmodelle, am Sonntagnachmittag, vor dem Johann-Raschke-Haus überaus angenehm überrascht. Denn seit dem Beginn, ab 13 Uhr, herrschte an seinem Stand reges Kommen und Gehen. Viele Neugierige nutzten auch die Chance, einmal eine Proberunde auf einem der E-Bikes oder einem Fahrrad mit vollautomatischer Schaltung zu drehen.

Emsiges Treiben herrschte am Sonnabendvormittag auf den Monumentberg bei Groß Radisch. 28 kleine und große Helfer folgten dem Aufruf des Heimat- und Kulturvereins Groß Radisch. Sie rückten den Hinterlassenschaften des Herbstes und Winters rings um die Baude „Lausitzblick“ und dem Monument-Denkmal zu Leibe.

Kleine Reparaturen und eine Säuberung an den Spielgeräten des Kirschen-Spielplatzes wurden ebenso vorgenommen. So dass sich der Berg zur Wanderung zur Kirschblüte, am 23. April, in einem sauberen und ordentlichen Zustand zeigt. (bd, ru)

