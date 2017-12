Sonntagseinkauf im Advent vermiest Damit Läden an Sonntagen öffnen dürfen, müssen Bedingungen erfüllt sein. Das musste nun auch Olbersdorf erfahren.

Die Adventszeit ist für den Einzelhandel alljährlich die umsatzstärkste Zeit. Viele Kommunen versuchen, mit der Beantragung von verkaufsoffenen Sonntagen den Handel vor Ort zu unterstützen. Doch solche Genehmigungen sind an Auflagen geknüpft, die erfüllt werden müssen. © dpa/dpaweb

Es gehört in vielen Städten und Gemeinden zur gewohnten Routine, zum Ende eines Jahres die verkaufsoffenen Sonntage für das Folgejahr zu beschließen. Viele Kommunen machen von der im sächsischen Ladenöffnungsgesetz festgeschriebenen Möglichkeit Gebrauch, dass die Läden in ihrem Gebiet an bis zu vier Sonntagen im Jahr öffnen können – oft in Verbindung mit Festen oder anderweitigen Veranstaltungen, zu denen viele Besucher erwartet werden. Gern genutzt wird diese Möglichkeit dabei vor allem für die Adventszeit, wenn Weihnachtsmärkte die Leute in die Städte und Gemeinden locken.

Voraussetzung für die Genehmigung verkaufsoffener Sonntage ist aber ein besonderer Anlass, heißt es aus dem Görlitzer Landratsamt. Dass es ohne einen solchen schwierig ist, verkaufsoffene Sonntage genehmigt zu bekommen, hat jetzt die Gemeinde Olbersdorf erfahren. Dort hatten die Gemeinderäte im November drei Termine beschlossen, an denen Geschäfte im nächsten Jahr sonntags öffnen sollten. Bei zwei Termine geht das laut Görlitzer Landratsamt jedoch nicht: am ersten und am dritten Adventssonntag 2018. Zur Begründung erklärt das Landratsamt, dass für beide Termine ein besonderer Anlass fehle, damit die Geschäfte an diesen Sonntagen öffnen dürften. Allein die Angabe, dass es sich um den 1. und 3. Advent handelt, reiche nicht aus, so das Amt. Darum sei die von den Gemeinderäten beschlossene Olbersdorfer Verordnung über die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage im kommenden Jahr nicht gesetzeskonform, schreibt das Landratsamt. Den dritten Termin, den die Olbersdorfer Räte beschlossen haben, hat das Landratsamt hingegen anerkannt. Demnach dürften die Geschäfte in Olbersdorf am 19. August öffnen. Der Anlass: An diesem Sonntag findet am Olbersdorfer See die nächste O-See Challenge statt.

Für Außenstehende sieht die Angelegenheit nach einem weiteren Kampfplatz zwischen der Gemeinde Olbersdorf und dem Görlitzer Landratsamt aus. Immerhin bestehen zwischen beiden Seiten schon seit Längerem Meinungsverschiedenheiten zu diversen Themen, darunter zur Durchführung des vorwinterlichen Marktes in Olbersdorf am Volkstrauertag oder zur Wasserrettung am Olbersdorfer See. In Olbersdorf sieht man sich jedenfalls einmal mehr unter der besonderen Beobachtung durch das Landratsamt. Noch 2016 hätten besondere Anlässe für eine Sonntagsöffnung keine große Rolle gespielt, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer E-Mail an die Gemeinderäte.

In Görlitz wird die Sache dagegen weniger dramatisch gesehen. „Die Gemeinde Olbersdorf hat am 20. November die beschlossene Verordnung über verkaufsoffene Sonn- und Feiertage im Jahr 2018 beim Rechts- und Kommunalamt des Landkreises angezeigt“, teilt Susanne Lehmann von der Pressestelle des Landratsamtes mit. „Die Beschlussvorlage enthält jedoch keine Begründung. Es wurde lediglich Bezug auf das regelmäßige Verfahren zum Erlass einer Verordnung zur Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage in der Gemeinde genommen.“ Deshalb sei Olbersdorf darauf hingewiesen worden, dass die Verordnung nicht gesetzeskonform sei, so Susanne Lehmann. Die Gemeinde sollte darum erklären, wie sie weiter verfahren wolle, um die Rechtmäßigkeit herzustellen. „Daraufhin teilte die Gemeinde am 30. November mit, dass die Verordnung noch nicht veröffentlicht werde und dem Gemeinderat im Januar 2018 mit Änderungen vorgelegt werde“, sagt Susanne Lehmann. Seitens des Landratsamtes sei daraufhin nichts weiter unternommen worden.

Das bestätigt Olbersdorfs Bürgermeister Andreas Förster (FDP). „Die beschlossene Verordnung ist nicht rechtskräftig. Wir werden die Verordnung im Januar im Gemeinderat erneut auf die Tagesordnung setzen. Dabei werden voraussichtlich zwei bis vier Sonntage vorgeschlagen, beispielsweise zur O-See Challenge und zum Zittauer Gebirgslauf und Wandertreff, die dann auch fundiert begründbar sind“, erklärt der Bürgermeister. Viele Gemeinderäte hätten sich ohnehin für die Streichung der Adventssonntage ausgesprochen, da die Öffnung der Geschäfte in dieser Zeit gegen null gehe, so Förster. Unklar ist, ob Olbersdorf die einzige Gemeinde im Landkreis ist, die auf ein Nichtvorliegen von besonderen Anlässen für verkaufsoffene Sonntage hingewiesen wurde. Im Landratsamt war dazu keine Auskunft zu bekommen.

Ärger um verkaufsoffene Sonntage gibt es immer wieder, nicht nur im Landkreis Görlitz. So hatte das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen im September die von der Stadt Leipzig für dieses Jahr festgelegten verkaufsoffenen Sonntage weitgehend gestrichen. Nur zum Weihnachtsmarkt am 3. und 17. Dezember dürften die Läden noch von 12 bis 18 Uhr öffnen, entschieden die Richter, welche die vorgebrachten Anlässe – die Leipziger Markttage und das Festival für Dokumentar- und Animationsfilm – als nicht so prägend ansahen, wie es laut Gesetz zur Freigabe der Ladenöffnung an einem Sonntag nötig ist. Deutschlandweit gibt es Dutzende Klagen gegen Pläne von Kommunen zu verkaufsoffenen Sonntagen, vor allem von Gewerkschaften und Kirchen. Der Handelsverband Deutschland fordert dagegen bundesweit zehn verkaufsoffene Sonntage mit Öffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr, ohne dass es dafür einen besonderen Anlass geben muss. Der Einzelhandel sieht sich durch den Boom des Online-Handels unter Druck gesetzt und drängt darum auf mehr Flexibilität bei den Öffnungszeiten.

Noch einmal zurück zum Olbersdorfer Fall. Vielleicht hilft ja ein klärendes Gespräch zwischen allen Beteiligten. Ein solches soll es nämlich in nächster Zeit geben, mit Vertretern aus Olbersdorf sowie dem Landrat und den betreffenden Dezernenten der Kreisverwaltung. Das Gespräch, in dem auch der vorwinterliche Markt und die Wasserrettung am Olbersdorfer See eine Rolle spielen werden, soll unter Vermittlung des CDU-Landtagsabgeordneten Stephan Meyer zustande kommen, heißt es.

