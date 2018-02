Sonntags mit Stefan Mross Der Fernsehstar ist mit seiner Fernsehshow Gast in der Löbauer Messehalle. Diese und weitere Veranstaltungen finden sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Vor allem die lustig-spontane Art von Moderator Stefan Mross macht die Fernsehsendung „Immer wieder sonntags“ zum echten Erfolgsformat. Die Show hat sich mittlerweile zu einer der beliebtesten TV-Shows im deutschen Fernsehen entwickelt. Doch auf dem Bildschirm erlebt man natürlich nur den halben Spaß: Deshalb geht Stefan Mross unter dem Motto „Immer wieder sonntags – unterwegs“ auf große Live-Tour. Schon seit 1995 können wir den Sonntagmorgen mit der TV-Sendung „Immer wieder sonntags“ genießen. Das Konzept klingt zunächst einfach: Lustige Spiele, interessante Talk-Gäste und tolle Musiker sollen sie Rundum-Sorglos-Unterhaltung garantieren. Zu Beginn wurde das Format noch von Max Schautzer moderiert – im Jahr 2005 übernahm dann Stefan Mross die Rolle als Gastgeber. Vor allem seine witzige Art und sein Talent, spontane Elemente in die Show einzubeziehen, machen jede Ausgabe zu einem echten Erlebnis. Dabei sind hochkarätige Stars aus Schlager und Volksmusik. Gäste sind unter anderem „Die Schäfer“, „Die Cappuccinos“, Angela Wiedl, Ronny Wieland. Schlagerfans können sich auf viel Musik, Spaß und jede Menge Überraschungen freuen. Stefan Mross ist voller Vorfreude. Getreu seinem Lebensmotto „Alles ist möglich, aber nix ist fix“ darf man schon jetzt darauf gespannt sein, welche spontanen Moderationen das Improvisationstalent diesmal präsentieren wird. In der Messehalle Löbau beginnt die Show am Sonntag um 16 Uhr. Einlass ist 15 Uhr. Restkarten gibt es ab 39 Euro.

zur Startseite