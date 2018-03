Sonntags bleiben in Zgorzelec öfter die Läden zu Polen verbietet schrittweise den Handel am Ruhetag. Die Märkte öffnen dafür wochentags länger.

Einkaufen im Plaza in Zgorzelec wird am Sonntag nicht möglich sein, flanieren aber schon. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Zgorzelec. Wer am Sonntag in Zgorzelec Einkäufe erledigen möchte, steht diesmal vor verschlossenen Türen. Zum ersten Mal greift ein neues Gesetz, das in Polen zum 1. März in Kraft getreten ist und den Handel an Sonntagen begrenzt. Dieser ist ab sofort nur noch zweimal pro Monat erlaubt – jeweils am ersten und am letzten Sonntag. An den übrigen Sonntagen bleiben die großen Supermärkte und Discounter, aber auch die meisten kleineren Geschäfte geschlossen. Damit gleichen sich die Öffnungszeiten polnischer Geschäfte denen in Deutschland an – denn die jetzige Regelung ist nur eine Etappe auf dem Weg zum kompletten Handelsverbot an Sonn- und Feiertagen.

Skeptisch äußert sich Bürgermeister Rafal Gronicz über die neuen Vorschriften. Ob die Entscheidung für die Sonntagsruhe gut oder schlecht sei, wolle er gar nicht bewerten, sagt der Stadtchef, der der oppositionellen Bürgerplattform (PO) angehört. „Leider hat der Gesetzgeber aber, wie bei vielen anderen, von oben aufgezwungenen Ideen, keine solide Debatte ermöglicht und nicht berücksichtigt, was die Gesellschaft erwartet“, sagt Gronicz. Hinzu kämen die wirtschaftlichen Folgen, die die Sonntagsschließzeit für die polnische Wirtschaft insgesamt und auf lokaler Ebene haben werde. In anderen Ländern wie Ungarn habe man ähnliche Änderungen schnell wieder zurückgenommen.

Neue Ladenöffnungszeiten in Polen zurück 1 von 4 weiter Sonntags zu: 11. und 18. März, 1., 8. 15. und 22. April, 13. und 20. Mai, 10. und 17. Juni, 8., 15. und 22. Juli, 12. und 19. August, 9., 16. und 23. September, 14. und 21. Oktober, 11. und 18. November, 9. Dezember. Generell gilt: 2018 dürfen die Geschäfte (außer den Ausnahmen) nur am ersten und letzten Sonntag des Monats öffnen, Ostersonntag bleiben sie zu, 2019 wird nur an einem Sonntag im Monat geöffnet, 2020 ist nur noch geöffnet am Sonntag vor Weihnachten und vor Ostern und jeweils an den letzten Sonntagen im Januar, April, Juni und September. Zu Heilig Abend und am Karsamstag müssen die Läden 14 Uhr schließen. Ausgenommen sind: Tankstellen, Läden, in denen der Inhaber selbst bedient, Konditoreien, Bäckereien, Eisverkauf, landwirtschaftliche Märkte, Läden in Bahnhöfen und an Flughäfen, Volksfeststände, Internethandel. In Tschechien: Hier sind im Gegensatz zu Polen keine Änderungen bei der eher liberalen Sonntagsöffnung oder anderweitig geplant. Läden ab 200 Quadratmeter Verkaufsfläche müssen seit 2016 an folgenden Feiertagen schließen: 1. Januar, Ostermontag, 8. Mai, 28. September, 28. Oktober, 25. Dezember und 26. Dezember. (ihg, art)

Positiv bewertet hingegen die Zgorzelecer Landrätin Urszula Ciupak die Veränderungen. „Das neue Gesetz betrifft vor allem die großen Handelsketten und große Geschäfte, in denen Tausende Menschen beschäftigt sind. Während die Mehrheit von uns sich über freie Sonntage freuen darf, müssen die Mitarbeiter der Supermärkte arbeiten“, so die Kommunalpolitikerin, die der Regierungspartei PiS angehört. Sie erinnert sich an Zeiten, in denen auch in Polen die Länden am Sonntag geschlossen blieben. Wegen möglicher wirtschaftlicher Folgen ist ihr nicht bange: Deutschland, Österreich und der Schweiz gehe es trotz Sonntagsruhe wirtschaftlich gut.

Die großen Ketten, die in Zgorzelec ihre Filialen haben, reagieren auf die neuen Vorschriften, indem sie ihre Öffnungszeiten an anderen Tagen ausweiten. Der Carrefour-Markt zum Beispiel empfängt Kunden freitags und sonnabends nun bis 23 Uhr. Die dazugehörige Einkaufspassage ist aber auch am Sonntag zugänglich – denn ähnlich wie in Deutschland sind zum Beispiel Cafés und Blumenläden vom Handelsverbot ausgenommen. Nicht abends, sondern am Morgen weitet Konkurrent Auchan – der frühere Real-Markt – seine Öffnungszeit aus. Kunden können dort am Sonnabend bereits ab 7 Uhr ihre Einkäufe erledigen, erklärt Dorota Patejko, Kommunikationsdirektorin bei Auchan Polska. Abends werden wie bisher die Pforten um 22 Uhr geschlossen. Das gilt an Freitagen und Sonnabenden auch beim Lidl in der Ksiedza-Jana-Korczaka-Straße, der damit eine Stunde länger als bisher öffnet. Zusätzlich wirbt der Discounter an diesen Tagen mit niedrigeren Preisen für einige Produkte. Im Einkaufszentrum Plaza ändern sich die Öffnungszeiten nicht, betont dessen Chef Michal Benko. Sein Haus steht am Sonntag Besuchern offen – wegen der dort ansässigen Gastronomie und Freizeiteinrichtungen. „Geöffnet sind die Kegelbahn, das Kino, das Café und das Fitness-Studio“, so Benko. Diese zählen ebenso zu den Ausnahmen von der Sonntagsschließzeit wie Bäckereien, Restaurants, Eisdielen, Bestattungsinstitute und Tankstellen, die es noch zahlreich in Polen gibt. Gerade letztere werden vom Handelsverbot am Sonntag profitieren und ihr Sortiment kräftig ausweiten, glaubt Joanna Kalinowska. Die Kunden müssen sich umstellen, sagt die Zgorzelecerin. „Man muss sich daran gewöhnen und seine Einkäufe frühzeitig planen.“

zur Startseite