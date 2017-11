Sonntag rollen wieder Züge am Zittauer Hauptbahnhof Einschränkungen gibt es in den kommenden Monaten trotzdem. Reisende sollten sich deshalb gut informieren.

Der Bagger der Baufirma auf der Eisenbahnbrücke Leipziger Straße in Zittau. © Bernd Gärtner

Zittau. Die Bauarbeiten der DB Netz AG am Bahnhof Zittau dauern länger als ursprünglich veranschlagt. Geplant war die Fertigstellung des Hauptbahnhofs ursprünglich zum 12. November. Die Bahn verschob den Termin wegen Verzögerungen am Bau. Die Länderbahn und die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) drängten auf eine Zwischenlösung im Sinne der Fahrgäste. Die SZ hat die Deutsche Bahn, die Länderbahn und die ODEG befragt, wie es nun weitergeht.

Wie sieht die Zwischenlösung ab Sonntag konkret aus?

„Im Ergebnis der Gespräche können die meisten trilex-Züge ab dem 12. November wieder den Zittauer Hauptbahnhof aus Richtung Dresden und Varnsdorf anfahren“, sagt Länderbahn-Geschäftsführer Andreas Trillmich. Weiterhin gesperrt bleibt bis zum 21. Dezember die Strecke zwischen Zittau und Hradek nad Nisou (Grottau), hier verkehrt nach wie vor Schienenersatzverkehr.

Ab Sonntag verkehren auch wieder Züge der Odeg zwischen Görlitz und Zittau. Sie halten in Zittau am Bahnsteig drei, vormals Bahnsteig 5a. Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt wegen Bauarbeiten über die östliche Seite vom Bahnhofsgebäude, so die Odeg auf ihrer Homepage. Beim Zugverkehr nach Zittau gibt es lediglich eine Nachtsperrung zwischen 21 und 5 Uhr, die gilt für beide Eisenbahngesellschaften. In der Zeit werden Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Mit welchen Einschränkungen müssen Reisende am Bahnhof rechnen?

Der Mittelbahnsteig des Zittauer Bahnhofs ist ab Sonntag über die Fußgängerunterführung Ost erreichbar, erklärt die Deutsche Bahn auf Anfrage der SZ. Das Empfangsgebäude bleibt bis zur Fertigstellung des Hausbahnsteigs geschlossen. Noch bis in das erste Quartal 2018 dauern die Arbeiten an den Aufzugsanlagen und den Bahnsteigen an, daher ist dort mit Behinderungen zu rechnen. Entsprechende Beschilderungen und Umzäunungen sind vorhanden, so die Deutsche Bahn.

Wie ist der Stand der Bauarbeiten am Bahnhof Zittau?

Der Schwerpunkt nach dem 12. November liegt auf den Bahnsteigarbeiten am Hausbahnsteig, den Aufzugsanlagen und der Fortführung der Anbindung der neuen Signale und Weichen an das neue elektronische Stellwerk. Ende 2018 soll das gesamte Vorhaben abgeschlossen sein, erklärt die DB-Pressestelle.

Wann wird der vollständige Verkehr wieder aufgenommen?

Die Inbetriebnahme des Zittauer Hauptbahnhofs ist in der Zeit vom 18. bis 22. Dezember vorgesehen. Dafür sei es nötig, den Knoten Zittau nochmals zu sperren und Schienenersatzverkehr einzurichten, so die Deutsche Bahn. Bis Ende März 2018 erfolgen Restarbeiten an Bahnsteigen und Aufzügen.

„Wegen der Bauverzögerungen können wir den Advents-Zusatzverkehr von Liberec nach Dresden nicht wie gewohnt anbieten“, sagt Länderbahn-Chef Andreas Trillmich. Nach einer Lösung mit Busverkehr zwischen Hradek und Zittau werde gesucht. Der ab dem 10. Dezember gültige neue Jahresfahrplan bringt Änderungen bei den Fahrzeiten. Die Fahrgäste werden deshalb gebeten, sich über die Reiseverbindungen vorab zu informieren. Die entsprechenden Fahrpläne und zugehörigen Fahrplanänderungen sind im Internet zu finden, so die Länderbahn.

Was sind die Ursachen der Bauverzögerung?

Besonders der erschwerte Umbau der Entwässerungsanlagen, der zusätzlich aufgenommene Umbau des Hausbahnsteigs und die Kompletterneuerung in der Eisenbahnüberführung an der Tongasse verzögern die Arbeiten.

Wann wird die neue Brücke in der Tongasse aufgesetzt?

Abstimmungen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen und den Stadtwerken Zittau laufen, schreibt die Pressestelle der deutschen Bahn.

