Sonntag mal blaumachen Blaudruck ist deutsches Kulturerbe. Die Pulsnitzer Werkstatt öffnet ihre Türen.

Cordula Reppe lädt am Sonntag in ihre Pulsnitzer Blaudruckwerkstatt ein. Dort können sich die Besucher auch selbst beim Drucken ausprobieren. © privat

Die Meldung ließ vor ein paar Tagen aufhorchen: Der Blaudruck wurde für die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit nominiert. „Und die Pulsnitzer Werkstatt gehört dazu“, sagt Cordula Reppe von der Blaudruckwerkstatt in Pulsnitz sichtlich stolz. Neun Werkstätten gibt es noch in Deutschland und sie alle arbeiten mit einem eigenen Modelbestand und im Handtechnik-Verfahren. Die nächsten befinden sich in Coswig, Berlin und Erfurt. Der Blaudruck ist auf der Liste in guter Gesellschaft mit dem Flechthandwerk, den Bergparaden und Bergaufzügen in Sachsen oder der Ostfriesischen Teekultur.

Insgesamt 34 Kulturformen wurden neben dem Blaudruck Ende des Vorjahres neu in das deutsche Verzeichnis aufgenommen. Das haben die Kultusministerkonferenz unter der Leitung der Bremer Bildungssenatorin Dr. Claudia Bogedan und die Staatsministerin für Kultur und Medien Prof. Monika Grütters bestätigt. Damit folgen sie der Empfehlung der Experten der Deutschen Unesco-Kommission. Prof. Dr. Christoph Wulf, Vorsitzender des Expertenkomitees „Immaterielles Kulturerbe“, unterstreicht: „Immaterielles Kulturerbe bedeutet Gemeinsamkeiten zu entdecken und wertzuschätzen, Wissen mit Emotionalität zu verknüpfen und Gegenwart wie Zukunft zu gestalten.

Der offizielle Termin zur Übergabe mit Urkunde und Siegel in Berlin steht indes noch nicht fest. „Im zweiten Quartal 2017“, so lautet die Information an Cordula Reppe. Nun wurde die Hand-Blaudrucktechnik gemeinsam mit Österreich, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei auch für die internationale Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes nominiert. Dazu laufen die Vorbereitungen bereits ein ganzes Jahr.

Mit diesem Titel verhält es wie mit der Anerkennung der Pulsnitzer Pfefferküchler, danach wird der Blaudrucker als Berufsstand und Ausbildungsberuf anerkannt und kann weiter am Leben erhalten bleiben. Schon heute gibt es keinen ausgebildeten Nachwuchs mehr, viele Werkstattbesitzer befinden sich bereits jetzt im Ruhestand. Dabei gibt es genügend Interessenten für die Blaudruckware von Privatkunden, über Museen und Gaststätten bis zu Trachtenvereinen. Auf speziellen Märkten wie dem am zweiten Maiwochenende in Gutau, dem Sommermarkt in Scheessel (Niedersachsen) oder den Weihnachtsmärkten in Rammenau und Hoyerswerda finden die Waren guten Absatz. Auch Cordula Reppe kann sich in ihrer Werkstatt über mangelnden Absatz nicht beklagen und freut sich über ein gut gefülltes Auftragsbuch. Ein Blick in den Verkaufsraum überrascht mit einer tollen Vielfalt und Ideen, was sich alles aus Blaudruckstoffen herstellen lässt und macht Lust auf mehr und lohnt sich! Auch Designer-Schulen melden Bedarf an. Erst jetzt hat eine Absolventin ihre schicke Kollektion für Frauen und Männer zur Bachelor-Arbeit aus Pulsnitzer Blaudruck auf dem Dresdener Flughafen gezeigt.

Selbst kann man sich auch in der Pulsnitzer Werkstatt ausprobieren, am besten gleich am kommenden Sonntag, dem 2. April. Dann lädt Cordula Reppe ab 14 Uhr zu einem offenen Sonntag in die Bachstraße 7 ein. Österliche Basteleien stehen im Mittelpunkt. Führungen sind jeweils zur vollen und halben Stunde. (E. R.)

