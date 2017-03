Sonntag geht das Gefängnis auf Im Radeberger Schloss Klippenstein lockt wieder eine Sonntagsführung – auch sonst Verborgenes ist dann zu sehen.

Schloß Klippenstein in Radeberg. © Willem gr. Darrelmann.

Die neue Idee von Schloss Klippenstein kommt an: 800 Jahre Schlossgeschichte in einer Stunde zu erleben; bei den neuen Sonntagsführungen. Immer am ersten Sonntag eines Monats um 11 Uhr können dann auch die sonst eher verborgenen Winkel im Schloss besucht werden. Wie die Gefängniszellen und die Schatzkammer. Diesen Sonntag ist es wieder soweit. Und das Ganze ohne Anmeldung. Die öffentliche Führung wird für nur zwei statt der üblichen vier Euro pro Person – zuzüglich Eintritt – angeboten, heißt es in der Mitteilung des Schlosses dazu. (SZ)

