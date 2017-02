Sonniges „Schneetreiben“ in Krauschwitz Das Ehepaar Fellner hatte wieder zum „Schneetreiben“ in seinen Gartenpark geladen und den über 200 Besuchern auch eine neue Attraktion präsentiert.

Rosemarie und Peter Feller erwiesen sich auch beim 7. Schneetreiben als würdige Gastgeber.

Die neunjährige Fanni beim Bogenschießen im Gartenpark Feller

Krauschwitz. Die neunjährige Fanni hat sich am Sonnabend während des nunmehr 7. Schneetreibens im Bogenschießen versucht. Dies war eine von mehreren Disziplinen eines Wettstreits für Kinder, den die Organisatoren im Gartenpark des Ehepaares Feller in Krauschwitz auf die Beine gestellt hatten.

Über 200 Besucher haben die Gelegenheit genutzt und sich bei bestem Winterwetter im Garten umgeschaut. Rosemarie und Peter Feller erwiesen sich gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Eiszeitdorf Krauschwitz erneut als würdige Gastgeber.

Das Ehepaar Feller hatte die zurückliegenden Monate genutzt, um eine neue Attraktion im Gartenpark zu schaffen. Seit Kurzem ziert die Nachbildung der Rakotzbrücke im Kromlauer Park sowie des Neuen Schlosses im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau den höchsten Punkt im Garten.

Die Idee für das Eiszeitdorf ging aus der Landtourismus-Initiative „Sachsens Themendörfer“ im Jahr 2008 hervor. Die Landschaft des Muskauer Faltenbogen ist in diesem Zeitalter entstanden. Die Arbeitsgruppe um das Eiszeitdorf will das Vermächtnis der vergangenen Eiszeit den Besuchern vermitteln. Auch im Frühjahr geht es sportlich zu: Am 1. Mai laden Rosemarie und Peter Feller zur 5. Deutschen Meisterschaft im Drachengolf ein. (SZ)

