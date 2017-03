Sonnige Zeiten für Radebergs EKZ? Der Stadtrat genehmigt den Umbau. Dafür wird das Center an der Badstraße neun Monate geschlossen.

Ein Bild mit Symbolcharakter? Die Eigentümer des EKZ woFoto: © Thorsten Eckert

Das EKZ an der Badstraße macht demnächst eine „Babypause“. Denn um die neun Monate wird das Einkaufszentrum wohl schließen, hieß es Mittwochabend im Stadtrat, als über die Umbaupläne für das Mitte der 1990er-Jahre gebaute Center diskutiert wurde.

Denn damit gebaut werden kann, mussten die Stadträte die Pläne zunächst absegnen, mit denen das EKZ anschließend quasi komplett runderneuert an den Start gehen will (SZ berichtete). Die Einkaufspassage soll quasi halbiert werden, die Zahl der kleinen Läden wird sinken – gleichzeitig sollen die Verkaufsflächen von Aldi und Konsum vergrößert und zwischen beiden ein neuer Drogeriemarkt angesiedelt werden. Dass Konsum und Aldi mehr Platz bekommen, ist dabei eine Voraussetzung für deren Verbleib im EKZ und damit auch für den Erhalt des Einkaufszentrums insgesamt. Denn beide sind sogenannte Ankermieter, die Grundsteine quasi auf denen das Center wirtschaftlich ruht. „Die Anforderungen der Ankermieter hinsichtlich der Verkaufsflächen haben sich geändert“, schreibt der von den Eigentümern mit der Planung beauftragte Architekt Ekkehart Keitel im Begleitbrief an die Stadt mit Blick auf die vergangenen über 20 Jahre. Grundsätzlich soll das EKZ aber auch künftig der Nahversorgung dienen, fügt er an.

Und die Stadträte knipsten Mittwochabend nun einstimmig das grüne Licht an. Die neuen Eigentümer des EKZ können damit also in die intensive Planungs- und letztlich auch Bauphase gehen. Vor gut anderthalb Jahren hatte ja bekanntlich die Berliner Firma Defama – was für Deutsche Fachmarkt AG steht – das Einkaufszentrum für 5,5 Millionen gekauft. Und schon damals klar gemacht, dass sich einiges tun werde. Geschäftsführer Matthias Schrade hatte seine Pläne für das Center im Vorfeld der Stadtratsentscheidung dann auch in einigen Stadtrats-Fraktionen vorgestellt.

Wohngebiet ist gewachsen

Die Diskussion in der Ratssitzung hielt sich letztlich in Grenzen. Das war offenbar ein paar Tage zuvor in der nicht öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses noch ganz anders gewesen, wie sich am Rande der Debatte andeutete. Vor allem die Auswirkungen auf die Geschäfte in der Radeberger Innenstadt dürften dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Zumindest zielten etliche Wortmeldungen am Mittwochabend in diese Richtung. Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) hält ja bekanntlich den vor seiner Bürgermeisterzeit genehmigten Standort des EKZ für nicht „sonderlich glücklich“, weil „das Ganze der Vision von der Einkaufsstadt Radeberg das Genick gebrochen hat“. In der Stadtrats-Diskussion warb er dennoch um Zustimmung für die Umbaupläne. „Es handelt sich ja nicht um eine Vergrößerung der Verkaufsfläche“, so Lemm. Die Großen werden nur größer und die „Kleinen“ sozusagen weniger. Auch eine Drogerie gab es bis zum deutschlandweiten Aus von „Schlecker“ hier ja ebenfalls. „Zudem ist das benachbarte Wohngebiet in den vergangenen Jahren stark gewachsen und das EKZ hat nun als Nahversorger eine wesentlich größere Rolle, als noch vor Jahren“, wies der OB auf veränderte Rahmenbedingungen hin. Außerdem sieht er die Gefahr, „dass wir bei einem Nein zu den Umbauplänen demnächst dort dann eine Investruine oder Resterampe haben würden“.

Das Problem der Innenstadt sei außerdem nicht unbedingt das EKZ, hieß es in der Debatte im Stadtrat. Sondern vor allem das Fehlen eines Magneten im unteren Bereich der Hauptstraße. „Wir haben mit zahllosen Investoren geredet, umgesetzt hat dort letztlich niemand etwas“, bedauert auch der OB. Günter Zeiger von der SPD sieht aber zumindest die Chance, einige der kleinen Läden aus dem EKZ ins Stadtzentrum locken zu können: „Denn viele werden die neunmonatige Schließung nicht überstehen oder haben anschließend dort keinen Platz mehr.“ Die Stadt könne ja mal Kontakt mit den Händlern aufnehmen, findet er. Und bedauert, „dass einige langjährige Mieter im EKZ keine Zukunft haben“. Liegaus Ortsvorsteher und SPD-Rat Gabor Kühnapfel sieht die Sache pragmatisch: „Leben ist nun mal Veränderung.“

zur Startseite