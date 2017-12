Sonnige Aussichten Auch diesmal trainiert Dynamo in der Winterpause in Spanien. Dabei mag der Trainer mit den Spielern gar nicht gern verreisen.

Die Temperaturen, der Rasen, das Licht – Uwe Neuhaus schwärmt von Marbella im Winter. © Lutz Hentschel

Mit seiner Frau und den zwei Hunden geht es für Uwe Neuhaus nächste Woche an die Nordsee. So viel hat Dynamo Dresdens Cheftrainer schon mal verraten. Überraschend ist das allerdings nicht, also weder der Einblick ins Private noch das Ziel des Weihnachtsurlaubs. Nach seinen inzwischen fast 25 Jahren an der Seitenlinie weiß Neuhaus, was die Öffentlichkeit interessieren könnte.

Der 57-Jährige, verdeutlicht er einmal mehr in einem Interview mit dem Fußballmagazin 11 Freunde, hat seinen Weg gefunden. „Auch bei kleineren Kurven werde ich mich nicht mehr grundsätzlich drehen und verändern“, sagt Neuhaus, und das gilt für die Arbeit auf dem Trainingsplatz ebenso wie beim Weihnachtsurlaub. Bereits im Vorjahr verbrachte Familie Neuhaus die Weihnachtstage an der Nordsee – mit viel Ruhe und Auslauf für die Hunde.

Warum auch etwas ändern, wenn es seinen Zweck voll und ganz erfüllt? Dass Neuhaus die erste Reise im neuen Jahr wiederum nach Spanien führt, ist deshalb eine logische Konsequenz. Natürlich wird Dynamo auch diesmal das Wintertrainingslager im spanischen Marbella bestreiten – zum dritten Mal in Folge. Vom 4. bis 14. Januar bezieht der Zweitligist ein Vier-Sterne-Hotel mit Blick aufs Mittelmeer, das bei Golfern sehr beliebt ist.

Für Neuhaus, selbst passionierter Spieler, sind andere Dinge maßgeblich. An Marbella schätzt er vor allem die klimatischen Bedingungen. Die meist 15 bis 20 Grad Celsius und die damit verbundene Qualität der Spielfelder sind für ihn der entscheidende Grund, überhaupt in ein Trainingslager zu fahren. Wirklich grünen Rasen gibt es in dieser Jahreszeit eben selten – an der spanischen Sonnenküste aber satt. Bei Dynamos Kurzpass-Spielstil ist das ein nicht unwesentliches Kriterium, weshalb man diesmal gleich zehn Trainingstage eingeplant hat.

Denn trotz der Ruhe und Gelassenheit, die Neuhaus ausstrahlt, mag er gerade in der Vorbereitung nur ungern Abstriche machen. „Weiter nördlich ist es schon kälter. Nach Marbella“, meint er, „kann man eigentlich immer fahren.“

Trainieren wird Dynamo wie schon im Vorjahr auf der Anlage des Marbella Football Centers gut sieben Kilometer entfernt vom Mannschaftshotel. Die Testspielgegner stehen zwar noch nicht fest, aber mindestens zwei (internationale) Mannschaften werden sich neben den Dresdnern allein in dem Football Center zeitgleich auf die Rückrunde vorbereiten.

Für die Dresdner beginnt die mit einem Heimspiel und an einem Donnerstag. Am 25. Januar, 20.30 Uhr, ist der FC St. Pauli zu Gast. Den Trainingsauftakt hat Neuhaus am 3. Januar angesetzt – Urlaubszeit genug also auch für die Spieler, die während der freien Tage gern mal etwas weiter reisen. Dann ist sicher auch Marco Hartmann wieder fit. Dynamos Kapitän hat sich im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt für das letzte Spiel des Jahres am Sonntag in Duisburg aus.

zur Startseite