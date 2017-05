Sonnige Aussichten Mieter der Gebäude an der Clara-Zetkin-Straße haben ab Sommer einen Balkon. Dafür muss der Straßenbau warten.

An die Wohnungen an der Clara-Zetkin-Straße 8 und 10 in Roßwein sollen Balkone angebaut werden. © Dietmar Thomas

Die Häuser an der Clara-Zetkin-Straße 8/10 und 12/14 in Roßwein sind eingerüstet, denn sie bekommen Balkone. „Der Einbau der Tür-Fenster-Elemente ist am Eingang 8/10 in vollem Gange“, sagt Lutz Hammer, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft Roßwein (WGR). Wenn alles läuft, wie geplant, können sich die Bewohner ab Juni auf ihren Balkonen sonnen. Die haben nämlich „volle Südlage“, so Hammer. Nur einen Monat länger müssen die Nachbarn in den Eingängen 12 und 14 warten. Dort ist die Fundamentunterstellung bereits fertig, der Einbau der Balkontüren folgt. Die Einschränkungen für die Mieter, von Baugeräuschen und Schmutz einmal abgesehen, hielten sich zeitlich in engen Grenzen, sagt WGR-Vorstand. Er erklärt: „Maximal vier bis fünf Tage dauern in der Regel der Austausch der Wohnzimmerfenster und die Veränderung der Heizkörperaufhängung. Zudem sind einige Arbeiten an der Elektrik erforderlich.“

Das seien Erfahrungswerte, die die WGR mittlerweile gesammelt habe. Denn in den vergangenen Jahren hat sie an ihren Immobilien sukzessive Balkone nachrüsten lassen. In diesem Jahr bereits zwölf Stück, nämlich an der Clara-Zetkin-Straße 1 und der Karl-Marx-Straße 23/25. Rund 145000 Euro habe das gekostet. „Den Bau haben wir mit Eigenmitteln finanziert“, sagt Lutz Hammer. Um das aktuelle Vorhaben an der Clara-Zetkin-Straße 8/10 und 12/14 realisieren zu können, nahm die Wohnungsgenossenschaft ein Darlehn auf.

Insgesamt 24 Balkone werden angebracht. Und zwar an der straßenabgewandten Seite über zwei Geschosse. Das sagte Roßweins Bauamtsleiterin Petra Steurer während der Sitzung des technischen Ausschusses. Bevor die Arbeiten starten konnten, mussten die Räte einem entsprechenden Bauantrag zustimmen. In diesem heißt es weiter: „Die vorhandene Außenwand besteht vollflächig aus Ziegelmauerwerk mit Fenstern beziehungsweise neu zu errichteten Türöffnungen.“ Die tragende Konstruktion für die Balkone bestehen aus Alu-Stützen, die Unterkonstruktion aus Stahlleichtprofilen. Die Balkone bekommen seitlich und mittig eine Verkleidung aus mattem Glas. Diese soll vor neugierigen Blicken und Wind schützen.

Die Ausschussmitglieder haben dem Bauantrag ein klares „Ja“ erteilt. Petra Steurer sagte: „Wir haben dort oben den Straßenbau verschoben, damit er sich nicht mit den Bauarbeiten in die Quere kommt.“ Der Abwasserzweckverband AZV „Obere Freiberger Mulde“ lässt dort die Kanäle erneuern. Die Stadt sorge im Anschluss für eine neue, ordentliche Schwarzdecke. AZV-Geschäftsführer Frank Lessig erklärt: „Die Baurealisierung ist im zweiten und dritten Quartal 2018 vorgesehen.“

In der Wohnungsgenossenschaft ist man zufrieden mit dieser Vorgehensweise des getrennten Baus. Nach und nach würden weitere Immobilien mit Balkonen ausgestattet. „Parallel dazu sind wir ständig dabei, Wohnungen großzügig zu sanieren – allerdings nur nach Bedarf“, so Lutz Hammer. Der Leerstand betrage derzeit etwa drei Prozent. Darunter seien aber auch Wohnungen, die gerade saniert werden, für die es bereits Nachmieter gibt.

zur Startseite