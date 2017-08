Sonnenstrom von der Hühnerfarm Wachau hat einem Solarpark an der Grenze zu Radeberg zugestimmt. Gleichzeitig wurden Forderungen laut.

Die ehemalige Hühnerfarm liegt versteckt in einem Waldstück.

Vor genau zehn Jahren hatte sich der damalige Landkreis Kamenz mit einer Bitte an die Kommunen gewandt. Sie sollten geeignete Flächen für Photovoltaik-Anlagen melden. Eine Ausrichtung nach Süden und eine durchgehend ebene Fläche waren die Voraussetzungen. Positive Antworten waren damals rar. Als eine der wenigen Kommunen konnte Radeberg punkten. Die Stadt bot das Areal der alten Geflügelfarm an der Ortsgrenze zu Leppersdorf an. Passiert ist seitdem nichts.

Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Auf dem Gelände könnten in absehbarer Zeit Solarmodule stehen. Die Gemeinde Wachau hat in einem Grundsatzbeschluss dem Solarpark zugestimmt. Auf ihrer Gemarkung liegt der größte Teil der ehemaligen Hühnerfarm. Der Radeberger Stadtrat entscheidet auf seiner Sitzung am Mittwoch in einem Grundsatzbeschluss über den Solarpark. Es wird ebenfalls mit einer Zustimmung gerechnet.

Bäume dürfen nicht gefällt werden

Nach Angaben des Wachauer Bürgermeisters Veit Künzelmann (CDU) will der Investor die Solarmodule auf Ständern auf dem Boden montieren. Frühere Überlegungen sie auf den Dächern der noch vorhandenen Hühnerställe zu platzieren, sind vom Tisch. „Die Gebäude kommen laut dem Antrag weg“, sagte Künzelmann. Angaben zur genauen Größe und zur Leistung der Module liegen der Gemeinde noch nicht vor. Umsetzen wird das Projekt die Firma Universal Energie Engineering aus Chemnitz. Derzeit sei es aber noch zu früh, Details bekanntzugeben. In einem Monat könne man genaue Angaben machen, teilte die Firma mit. Auch wenn sich die Wachauer Gemeinderäte mit nur einer Enthaltung recht eindeutig für das Vorhaben aussprachen, einige Forderungen richteten sie schon an die Firma. „Bei den Vorgesprächen im Technischen Ausschuss hatten wir uns darauf verständigt, dass für die Module keine Bäume mehr gefällt werden dürfen. Das muss sichergestellt werden“, sagte der Abgeordnete der Offenen Bürgerliste Falk Hanitzsch. Andere forderten, dass die der Abriss der alten Gebäude und der Abtransport des Schutts gewährleistet sein muss. Die Kosten für die Erschließung des Grundstückes müsse der Investor ebenfalls übernehmen und gegebenenfalls eine Bürgschaft dafür hinterlegen. Laut Veit Künzelmann werden diese Dinge im weiteren Planablauf festgelegt. In dem Verfahren werden auch die Bürger beteiligt. Sie können später die Unterlagen einsehen und Hinweise und Anregungen zu dem Projekt abgeben.

Das Gelände hat geschätzt eine Größe von rund 1,5 Hektar und gehört damit eher zu den kleineren. Zum Vergleich: der Solarpark an der Autobahn bei Ottendorf-Okrilla hat eine Größe von rund acht Hektar. Die Anlage hat eine Leistung von rund drei Megawatt. Mit dem Strom kann der Bedarf von rund 700 Haushalten gedeckt werden. Jede Kilowattstunde aus dem Ottendorfer Solarpark wird dem Betreiber laut Einspeiseverordnung mit rund 21 Cent vergütet. Damit spielt dort jede erzeugte Kilowattstunde mehr als doppelt soviel ein, wie das der Fall bei dem Wachau- Radeberger Solarpark der Fall sein wird. Die Vergütung ist in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. Für Anlagen, die auf dem Erdboden installiert werden, Zahlen Energieversorger nur noch knapp neun Cent pro Kilowattstunde. Häuslebauer, die Solarmodule auf ihrem Dach schrauben, bekommen noch etwas mehr als zwölf Cent.

Doch offenbar lohnt sich die Installation solcher Anlagen noch. Nach Zahlen der Bundesnetzagentur wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres deutschlandweit mehr Anlagen aufgestellt, als in den gleichen Zeiträumen der Jahre 2015 und 2016. Nur 2014 lagen sie darüber. Sachsen schafft es im Bundesvergleich nur ins Mittelfeld. Knapp 1 000 Anlagen wurden im ersten Halbjahr im Freistaat gebaut. Beim Spitzenreiter Bayern waren es rund 7 800.

