Sonnenstrom fürs Schulhaus Durch eine neue Heizung und eine Photovoltaikanlage fallen in der Grundschule 49 Tonnen Kohlendioxid weniger im Jahr an. Und nicht nur das.

Bürgermeister Steffen Sang (parteilos) und die Kinder der Grundschule Niederau können sich freuen. Die neue Heizung spart nicht nur 49 Tonnen Kohlendioxid im Jahr, sondern der Gemeinde auch viel Geld. © Lutz Weidler

Die Grundschule in Niederau hat jetzt eine neue Heizungsanlage und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Beides wurde von der Energie Sachsen Ost AG (Enso) errichtet und jetzt übergeben. Damit kann die Gemeinde ihre Grundschule energieeffizienter und umweltfreundlicher betreiben.

Vorausgegangen war eine enge Zusammenarbeit der Gemeinde Niederau mit dem regionalen Energieunternehmen. Enso hat untersucht, wie die Wärme- und Stromversorgung der Grundschule umweltfreundlicher und kostengünstiger gestaltet werden kann. Vorgeschlagen wurde die Errichtung einer neuen Heizungsanlage einschließlich der Umstellung von Heizöl auf Erdgas als Brennstoff sowie die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das Konzept überzeugte die Gemeinderäte. Im Sommer dieses Jahres startete der Umbau. Die neue Heizungsanlage spart mehr als zehn Prozent beim Brennstoffeinsatz und arbeitet deutlich umweltfreundlicher. Enso hat Planung, Baubetreuung und die Finanzierung übernommen. Im Komplettpaket sind auch alle Wartungsarbeiten für die nächsten Jahre enthalten.

Als zweiter Baustein des Konzeptes wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes installiert. Ein Display im Haus zeigt den Schülern, wie viel Strom produziert wird. Rund 90 Prozent des erzeugten Sonnenstromes wird vor Ort von der Grundschule verbraucht.

Dass die Umwelt von den Modernisierungen partizipiert, war ein wichtiges Argument für den Umbau: Umgerechnet fallen jetzt etwa 49 Tonnen Kohlendioxid weniger im Jahr an. Auch wirtschaftlich zahlt sich die Zusammenarbeit mit der Enso für die Gemeinde aus. Sie spart durch die Effizienzmaßnahmen rund 5 600 Euro pro Jahr.

Der Energieversorger kann auf langjährige Erfahrungen mit derartigen Projekten für Kommunen verweisen. Im Auftrag von Städten und Gemeinden betreibt er in Ost-Sachsen mehr als 200 Anlagen, die zur Energieeffizienz von kommunalen Ein-richtungen – Schulen, Kindergärten, Rathäusern, Sport- und Veranstaltungshallen – beitragen, darunter in Wülknitz und in Ottendorf-Ockrilla. In Wilsdruff beispielsweise wurde für die Saubachtalhalle ein Blockheizkraftwerk errichtet.

zur Startseite