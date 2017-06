Sonnensteiner sind ohne warmes Wasser

Auf dem Sonnenstein sind die Areale an der Boleslawiecer Straße und am Mellerweg betroffen. © Archiv: Spittel

Zahlreiche Einwohner des Pirnaer Stadtteils Sonnenstein müssen in den kommenden Tage ohne Heizung und Warmwasser auskommen. Betroffen davon sind Bereiche an der Boleslawiecer Straße und des Mellerweges. Der Grund: Nach Angaben der Stadtwerke Pirna ist eine Fernwärmeleitung in diesem Gebiet kaputt. Wegen des defekten Rohres plant der Energieversorger Reparaturarbeiten auf der Boleslawiecer Straße. Laut dem Unternehmen kommt es während der Arbeiten zu Verkehrseinschränkungen im Baustellenbereich. Weil Spezialisten zunächst nach der genauen Fehlerstelle suchen, muss die Trasse an mehreren Stellen aufgegraben werden, dafür wird sie teilweise gesperrt. Die Bauarbeiten beginnen am 22. Juni und sollen voraussichtlich bis zum 30. Juni abgeschlossen sein. Im Zuge dieser Reparatur wird die Fernwärmelieferung im Bereich der Boleslawiecer Straße und teilweise auf dem Mellerweg unterbrochen, somit fallen für die Anwohner Heizung und Warmwasserversorgung aus. Die Stadtwerke wollen die Bewohner mit Aushängen über den genauen Termin der Unterbrechung informieren. (SZ/mö)

zur Startseite