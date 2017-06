Sonnensegel für die Seebühne Der Zweckverband der Talsperre plant mehrere Veränderungen. Die würden für Zuschauer und Schauspieler Vorteile bringen.

Die Schauspieler auf der Seebühne ziehen sich seit Jahren in einem Container um. Sie wünschen sich vernünftige Umkleidekabinen. Die könnten in den Hang neben der Zuschauertribüne gebaut werden. Für diese ist auch ein Sonnensegel geplant. © André Braun

Vor fünf Jahren haben Udo Buchta und seine Tochter Sandra noch gezittert. Die Gaststätte an der Seebühne, die sie schon seit vielen Jahren betreiben, sollte abgerissen werden. An ihrer Stelle waren ein neuer Komplex mit Garderoben und die Maske für die Darsteller auf der Seebühne vorgesehen.

Die Gaststätte steht immer noch und die Schauspieler ziehen sich nach wie vor in einem Container um, der am Rand des Seebühnengeländes aufgestellt wurde. Familie Buchta hat bisher nur das Nötigste in die Gaststätte investiert. „Wir haben das Dach gedeckt, mehr Toiletten gebaut und die Küche gefliest“, sagt Geschäftsführerin Sandra Buchta. Auch ein Austausch der Fenster, eine komplette Sanierung der Küche und neues Mobiliar in der Gaststube wären nötig. Doch dafür haben Buchtas bisher bewusst kein Geld ausgegeben. Seit Jahren wird ihr Vertrag zum Betreiben der Gaststätte immer nur um zwölf Monate verlängert.

Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Nachdem sich die Mitglieder des Zweckverbandes der Talsperre das Areal der Seebühne und den Komplex der Gaststätte angesehen haben, soll ein Konzept entwickelt werden, das mehrere Veränderungen beinhalten wird. In diesem Zusammenhang sei dem Pächter der Gaststätte bereits ein langfristiger Vertrag zugesichert worden, sagt Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes. Sandra Buchta bestätigt das: „Darauf haben wir zehn Jahre hingearbeitet.“ Auch wenn Caro meint, dass die Gastwirte nach dieser Zusage neue Investitionen in Angriff nehmen könnten, sind diese weiter vorsichtig. Erst wollen sie den schriftlichen Pachtvertrag in den Händen halten.

Am dringlichsten ist die Sanierung und Erweiterung der Toilettenanlage an der Gaststätte. Bisher gibt es dort nur zwei Damen- und eine Herrentoilette und ein Pissoir. Die sind den Nutzern der Gaststätte vorbehalten. Die bis zu 800 Zuschauer pro Vorstellung auf der Seebühne müssten die Toilettenanlage neben der Imbissbaracke nutzen. Doch der Weg ist relativ weit und kostet in den Pausen zu viel Zeit. Deshalb soll die neue Anlage neben der Gaststätte oberhalb der Zuschauertribüne voraussichtlich schon 2018 gebaut werden. Nach entsprechenden Gesprächen mit der Landesdirektion Sachsen habe diese dafür bereits Fördergeld zugesagt, so der Zweckverbandsvorsitzende Ralf Schreiber.

In das Konzept, für das es noch keinen Zeitrahmen gibt, sollen außerdem ein Sonnensegel über der Zuschauertribüne und Umkleidekabinen für die Schauspieler aufgenommen werden. Die Umkleiden könnten in den Hang gebaut werden, an den sich auch die Tribüne anlehnt.

Doch das ist Zukunftsmusik. In diesem Jahr gibt es eine erste kleine Veränderung. Der Orchestergraben rechts neben der Seebühne soll saniert werden. „Eigentlich war das vor Saisonbeginn geplant. Aber die Baufirmen sind so überlastet, dass die Arbeiten erst nach den Aufführungen erfolgen können“, so Caro.

