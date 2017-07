Sonnenschirme und freies WLAN Der Bad-Förderverein bringt viel auf die Reihe. Das zeigen seine Mitglieder auch am Sonnabend beim Schmöllner Badfest.

Im Schmöllner Bad wird am Wochenende gefeiert. © Regina Berger Im Schmöllner Bad wird am Wochenende gefeiert.

Karsten Müller ist Vorsitzender des Bad-Fördervereins Schmölln.

Karsten Müller (56), seit Gründung des Schmöllner Bad-Fördervereins 2004 dessen Vorsitzender, ist ein Teamplayer. Am Erfolg des Vereins haben viele Anteil, sagt er im SZ-Gespräch. Die Mannschaftsleistung wird sich auch an diesem Sonnabend zeigen, wenn der Förderverein zum Badfest einlädt. Party bei freiem Eintritt! Doch das Badfest ist bei Weitem nicht das Einzige, was Freunde des Schmöllner Bades dem Förderverein verdanken.

Herr Müller, als sich der Förderverein 2004 gründete, stellte die Gemeinde das Bad aus finanziellen Gründen zur Diposition. Inzwischen fordert keiner mehr dessen Schließung. Ein Erfolg für Sie?

Der damalige Bürgermeister Steffen Schmidt hatte das Freibad nicht wirklich zur Disposition gestellt. Er wollte herausfinden, wie groß das Interesse an der Anlage ist und was Bürger bereit sind, für deren Erhalt zu tun . Die Antwort war die Gründung des Fördervereins mit rund 100 Mitgliedern. Bei dieser Zahl ist es in etwa in all den Jahren geblieben.

Was bewirkt der Förderverein?

Wir unterstützen den Erhalt und den Ausbau des Bades, sorgen dafür, dass es weiter an Attraktivität gewinnt. Im vergangenen Jahr finanzierten wir zum Beispiel ein Sonnensegel und realisierten zusammen mit Thomas Schmidt, dem Geschäftsführer der Info-Kabel GmbH Bischofswerda, einen Hotspot für den kostenfreien Zugang ins Internet. Dadurch wird unser Bad auch für Jugendliche interessanter. In diesem Jahr überwiesen wir einen vierstelligen Betrag als Anteil für die Erneuerung der Chlordosieranlage. Außerdem kaufte der Verein weitere stabile Sonnenschirme. Auch für die nächsten Jahre gibt es schon Pläne. Die Pumpenantriebe sollen für einen optimaleren, effizienteren Betrieb umgerüstet werden. Die Gemeinde strebt dafür das Jahr 2019 an; wir wollen es schon 2018.

Freier Eintritt beim Fest zurück 1 von 11 weiter An diesem Sonnabend steigt das Badfest, los geht es 10 Uhr mit dem Start des Beachvolleyball-Turniers 11 Uhr: Leckeres von der Barbecue Hot Crew Oberlausitz aus Neukirch 12 Uhr: Schnuppertauchen mit dem Tauchclub Dresden-Mitte sowie Kletterparcours und Bogenschießen mit Stone Runners Adventure Tours 14 Uhr: Mal- und Bastelstraße; Kinderschminken 14.30 Uhr: Oldtimertreff mit dem Alt-Technik-Verein Putzkau 15 Uhr: Neptunfest 16.30 Uhr: Tanzsportverein Demitz 19 Uhr: Disco mit DJ Sven 21 Uhr: Country und Rock mit der Band „Old Friends“ Ganztags: Hüpfburg, Losbude, Spiele am und im Wasser, Ponnykremserfahrten, ab 17 Uhr Bowlebar Badeintritt an diesem Tag frei

In den ersten Jahren saßen Vereinsmitglieder auch im Kassenhäuschen. Ist das immer noch der Fall?

Wir finanzieren den zweiten Kassierer, der zur Entlastung stundenweise tätig ist. Jährlich ein vierstelliger Betrag.

Wie finanziert der Verein all das?

Durch Mitgliedsbeiträge, Sponsorengelder und Einnahmen aus unseren beiden großen Festen: dem Nacht-Beachvolleyballturnier und dem Badfest, das an diesem Sonnabend wieder stattfindet.

Sie sind seit 13 Jahren Vereinsvorsitzender. Haben Sie schon mal daran gedacht, die Verantwortung abzugeben?

Daran gedacht habe ich schon. Aber es hat sich bisher kein Nachfolger gefunden. Wahrscheinlich ist der Respekt vor der privaten Haftung durch den Vereinsvorsitzenden und seinen Stellvertreter Tino Langner zu groß.

Was motiviert Sie, sich fürs Freibad einzusetzen?

Vor 13 Jahren war es der Wunsch, etwas für meine Kinder zu tun, die das Bad gern besuchten. Inzwischen sind sie groß. Jetzt ist es die Verantwortung für den Verein. Wenn sich kein neuer Vorsitzender finden würde, müsste sich der Förderverein ja auflösen. Zu seinem „harten Kern“ gehören etwa zehn Mitglieder. Doch wenn man andere anspricht, sind sie sofort bereit mitzumachen. Und auch wer nur zahlendes Mitglied ist, kann mit seinem Jahresbetrag von zwölf Euro unsere Arbeit unterstützen.

Gespräch: Ingolf Reinsch

