Sonnenschein kommt in den Keller Im Kellerbereich der Pestalozzischule sollen 60 Hortplätze entstehen. Doch bis dahin dauert es etwas.

Julia und Emely besuchen beide die fünfte Klasse und finden ihren Werkraum super. Hier sollen, so sieht es ein Konzept vor, künftig Hortkinder einziehen. Doch bis dahin vergeht noch einige Zeit. Denn das Vorhaben soll im Zusammenhang mit der brandschutztechnischen Sanierung des Schulgebäudes realisiert werden. © Dietmar Thomas

Jetzt gibt es ein Konzept für das gesamte Gebäude der Pestalozzischule. Neu ist, dass auch Platz für Hortkinder geschaffen werden soll. Einen Grundsatzbeschluss dazu hatten die Stadträte zur Sitzung Anfang September beschlossen. Damit konnte das Planungsbüro Reichenbach beauftragt werden, ein Konzept aufzustellen. Das wurde jetzt den Mitgliedern des Technischen Ausschusses vorgestellt. „Die Räte und berufenen Bürger waren mit dem Konzept einverstanden“, so Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Nun soll es noch einmal im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung zum Thema gemacht werden.

Das Konzept, das die brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulgebäudes, die Sanierung der Fassade und die Umnutzung der Horträume beinhaltet, ist die Grundlage für die weiteren Planungen und die Beantragung von Fördergeld. Denn ohne eine finanzielle Unterstützung kann die Stadt das Vorhaben nicht stemmen. Schon allein die brandschutztechnische Ertüchtigung kostet mehr als eine Million Euro. „Ich bin optimistisch, dass wir eine EU-Förderung bekommen. Wir haben mit dem Schulkomplex ein Ensemble, das in der Region einmalig ist“, so der Bürgermeister. Er geht davon aus, dass die Bauarbeiten im Jahr 2019 beginnen könnten.

Geplant ist, drei Zimmer im Kellerbereich für den Hort zu nutzen. Dabei handelt es sich um zwei Werkräume und ein Zimmer für den Ganztagsunterricht. Diese Räume werden an einer anderen Stelle eingerichtet. „Wer an Keller denkt, verbindet das mit dunklen Räumen. Doch dem ist nicht so. Durch die großen Fenster sind die Zimmer hell und freundlich“, so der Bürgermeister.

Platz soll für insgesamt 60 Hortkinder geschaffen werden. Einziehen werden die Mädchen und Jungen des Hortes Sonnenschein. Der Hort, dessen Träger die Kindervereinigung Leipzig ist, hat derzeit eine Ausnahmegenehmigung für die Aufnahme von 50 Hortkindern. Zurzeit werden 43 Mädchen und Jungen betreut. Notwendig war die Aufstockung, weil die Anzahl der Plätze im neuen Schuljahr nicht mehr ausgereicht hat. Doch nun ist die Kapazitätsgrenze erreicht. „Mit der Erweiterung des Angebotes an Hortplätzen reagieren wir auf die stetig wachsende Nachfrage“, so Ronald Kunze.

Der Freizeittreff kann seitdem auch erst ab 16 Uhr öffnen. Das wiederum wirkt sich negativ auf dessen Arbeit aus. „Das ist für die Schüler ab Klasse fünf meistens zu spät. Die Kinder und Jugendlichen kommen zu uns. Der Bedarf ist da. Allerdings klopfen sie schon 13.30 Uhr an die Tür und wir müssen sie wegschicken.“ Das erklärte eine Vertreterin der Kindervereinigung Leipzig zur Ratssitzung. Die Angebote des Treffs sind vor allem an Zwölf- bis 16-Jährige gerichtet. Damit dieser wieder andere Öffnungszeiten und ein umfangreicheres Angebot unterbreiten kann, zieht der Hort künftig um. „Hartha will die Voraussetzung schaffen, um wieder eine gute Qualität bei der geführten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen anbieten zu können“, so der Bürgermeister.

Für die Hortkinder sollen im Kellerbereich separate Sanitäranlagen geschaffen werden. Ein weiteres Zimmer könnte zusätzlich als Speiseraum genutzt werden, falls der bisherige nicht ausreicht.

Das Grobkonzept steht. Stimmen die Räte dem zu, kann mit der detaillierten Planung begonnen werden. Diese sind für das Stellen der Fördermittelanträge notwendig.

„Mit dem Hort in der Schule erweitert die Stadt ihr Angebot. Die Eltern können wählen, ob ihre Kinder nur kurze Wege zurücklegen sollen und gleich nach der Schule vor Ort sind. Die zweite Möglichkeit ist die Entkopplung des Hortes wie bisher, sodass die Kinder am Nachmittag eine andere Umgebung haben, und wenn sie Geschwister haben, gemeinsam abgeholt werden können“, sagte Ronald Kunze.

