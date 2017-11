Sonnenschein-Kinder nehmen Verkehrsgarten in Beschlag Für den Verkehrsgarten und ein großes Spielgerät hat die Stadt 95 000 Euro investiert. Das ist mehr als geplant.

Die Mädchen und Jungen der Kita Sonnenschein in Döbeln-Ost haben am Montag den Vorplatz, der als Verkehrsgarten gestaltet worden ist, eingeweiht. © Dietmar Thomas

Die Mädchen und Jungen der Kita Sonnenschein in Döbeln-Ost ließen sich nicht zweimal bitten, um den Verkehrsgarten einzuweihen. Ruckzuck saßen sie auf ihren Fahr- oder Laufrädern und zeigten den Gästen, dass sie sich schon recht gut in Sachen Verkehrsregeln auskennen. Entstanden sind mithilfe verschiedener Pflasterungen Haupt- und Nebenstraßen. Verkehrsschilder zeigen an, wie sich die kleinen Fahrzeugführer verhalten müssen. „Vor allem die Schulanfänger sollen lernen, was die Zeichen zu bedeuten haben“, sagte die Leiterin der Einrichtung Annegret Glauch.

Bürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) gab das Startsignal für die Fahrt im Verkehrsgarten. Er bedankte sich bei den zuständigen Verwaltungsmitarbeitern und Hausmeister Ulrich Pohle, die wesentlichen Anteil daran hatten, dass das Außengelände der Kita so schön geworden ist. Die einzelnen Gruppen haben jeweils einen Platz, der altersgerecht gestaltet ist. Ein Spielgerät, das sowohl für Krippen- als auch Kindergartenkinder geeignet ist, wurde erst kürzlich aufgestellt. Es ist nicht nur schön anzusehen, sondern fördert bei den Kindern unter anderem den Wagemut, das Gleichgewicht, die Motorik und die Kletterkenntnisse.

Das Spielgerät kostetet 20 000 Euro und ist in den Gesamtkosten in Höhe von 95 000 Euro für die Erneuerung der Freifläche enthalten. Diese Summe muss die Stadt Döbeln nicht allein aufbringen. Sie erhält eine 75-prozentige Förderung aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Nach der Ausschreibung stand aufgrund der erhöhten Baupreise im Allgemeinen fest, das das Vorhaben um 4 500 Euro teurer wird, als geplant. Das meiste Geld wurde für den Tiefbau verwendet. Die großen Betonplatten, die teilweise gebrochen waren und deshalb eine Unfallgefahr darstellten, sind vom Vorplatz der Kita verschwunden.

Am 4. Juli wurde mit dem Abbruch des alten Belages begonnen. Schwierigkeiten gab es, weil die Entwässerungsleitung für das Oberflächenwasser völlig verwurzelt und die Schächte kaputt waren. Nachdem die Entwässerung in Ordnung gebracht war, erfolgte der Aufbau des Untergrundes, und das Pflaster wurde verlegt.

Außerdem haben die 125 Mädchen und Jungen, die zurzeit in der Einrichtung betreut werden, jetzt eine Garage für ihre Fahrzeuge bekommen. Ab dem Frühjahr können sich Eltern, Kinder und Erzieher über mehr Grün auf dem Hof freuen, denn die Randstreifen wurden begrünt.

