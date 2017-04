Sonnenschein-Kicker spielen auch für Erick Am 16. Juni wollen Weißwassers Kitas mit der Welpenliga ins Guinness-Buch der Rekorde. Die SZ stellt Teilnehmer am Turnier vor.

Freuen sich schon jetzt auf die Herausforderung im Juni: die Kids des DRK. © G. Paulig

Wenn sich die Kinder der DRK-Kita „Sonnenschein“ auf die diesjährige Welpenliga vorbereiten, dann sind ihre Gedanken auch immer bei ihrem Freund Erick. Das Schicksal des an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Jungen beschäftigt zur Zeit auch viele Weißwasseraner. Derzeit wird immer wieder, wenn es die Zeit erlaubt, für das große Turnier und den damit verbundenen Weltrekordversuch geübt.

Bereits seit der ersten Austragung des Turniers sind die Kinder aus dem „Sonnenschein“ dabei. Immer mit von der Partie ist dabei Frau Küttner, welche von den Knirpsen nur liebevoll Kütti genannt wird. Mit viel Hingabe und Einfühlungsvermögen widmet sie sich ehrenamtlich den kleinen Sportlern. Im vergangenen Jahr, so berichten die Kinder, war es ihr Praktikant Nico, welcher immer fleißig mit ihnen trainierte. Alle erzählen begeistert, wie viel Spaß es ihnen macht, immer hinter dem Ball herzulaufen und Tore zu schießen. Auch die Möglichkeit eines geschickten Grätschens, um den Gegner den Ball abzunehmen, wird immer wieder genannt. Im Tor des Teams steht Melanie. Mit einem Lächeln im Gesicht berichtet sie, wie viele Bälle sie bereits gehalten hat. Ihr macht es einfach Spaß, sich zu bewegen.

Mit großem Respekt berichten die Kinder von ihren Begegnungen mit der Kita St. Johannes. Diese sind für sie fast noch unbesiegbar, aber nichts ist unmöglich. Beim letzten Turnier wurde die Mannschaft Zweiter. Die besten Spieler fehlten. In diesem Jahr wird zweimal im Turnerheim trainiert. Das gegenseitige Anfeuern und Abklatschen innerhalb der Mannschaft empfinden die Kinder ebenfalls sehr toll. Auch das gemeinsame Umziehen in die tollen Fußballtrikots sowie die Mitnahme von Speisen und Getränken gehört selbstverständlich dazu.

Die Kids sind auch abseits des Fußballplatzes sportlich, in der wöchentlichen Turnstunde oder in Vereinen. Mithilfe der Unterstützung von Freunden und Eltern soll es in diesem Jahr einer der ersten Plätze werden. Dies wäre auch für Erick ein Lichtblick auf seinem schweren Weg.

