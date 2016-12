Sonnenschein auf der Goethestraße Wie im Frühjahr versprochen, wurde der Straßenbau genau auf den Punkt beendet. Jetzt steht noch die Weinbergstraße an.

Seit Freitagvormittag ist die Goethestraße wieder befahrbar. Als Nächstes schließt sich im oberen Bereich die Weinbergstraße an. © René Plaul

Wolkenbruch beim ersten Spatenstich – Sonnenschein bei der Verkehrsfreigabe: Das Thema „Goethestraße“ hat sich in mehrfacher Hinsicht zum Guten gewendet. OB Roland Dantz und die Vertretung der termintreuen Bauwirtschaft trafen sich am Freitag mit viel interessierter Bürgerschaft zur feierlichen Übergabe des Straßenabschnittes. Für das Gesamtvorhaben mit der oben anschließenden Weinbergstraße, die nun noch gemacht werden muss, sind immerhin 2,7 Millionen Euro verplant, wobei einen Großteil davon die Medienträger – vor allem für Ab- und Trinkwasser – geschultert haben. Der Straßenbau selbst ist mit 725 000 Euro veranschlagt, von denen 200 000 Euro Fördermittel sind. Daraus ergab sich auch eine zunächst ganz erhebliche Anliegerbelastung. Der Stadtrat nahm aber – unterm Druck berechtigter Kritik – einen früheren Vorschlag der Verwaltung auf und reduzierte die Straßenbaubeitragshöhe über eine novellierte Satzung ganz erheblich. So sah man Freitagvormittag bei schönstem Wetter vor allem frohe Gesichter. Ein Dankeschön gebührte auch der Planungsgruppe Neumann und der Arge DIW/Strabag, die für die Bauarbeiten verantwortlich waren.

zur Startseite