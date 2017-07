Sonnenkraft statt Panzerlärm Das Alte Lager in der Gohrischheide ist nicht wiederzuerkennen. Die nächsten Planungen laufen schon.

Sonne, Wind und Wasser: ein Blick auf den Solarpark in der Gohrischheide. Hinten sind die Windräder bei Streumen und der Wasserturm von Neudorf zu sehen. © Sebastian Schultz

Ein riesiges Feld mit Tausenden Solarmodulen? Irgendwo hier muss es sein. Hinter dem kleinen Tor zur einstigen Kaserne der Sowjetarmee in der Gohrischheide. Doch erst sind links und rechts neben der Straße im Alten Lager nur Wiesen und Bäume zu sehen. Vor einem Gebäude aus der Zeit um 1900 stehen ein paar Baucontainer, sonst nichts. Kaum noch vorstellbar, dass dort einmal Zehntausende Soldaten gelebt und für den Krieg geübt haben.

Schon vor fast 300 Jahren marschierten dort Soldaten im Gleichschritt – beim Zeithainer Lustlager unter August dem Starken. Im 19. Jahrhundert entsteht dort Sachsens erster großer Truppenübungsplatz. In beiden Weltkriegen wird das Areal militärisch genutzt, danach ist die Sowjetarmee mit drei Garde-Panzerregimentern vor Ort, auch die NVA erhält einen Teil der Gohrischheide. Heute betreibt nebenan die Bundeswehr ein Lager. Der Rest des einst militärischen Areals wirkt verlassen.

Doch nur ein kleines Stück weiter die einstige Kaiser-Wilhelm-Allee entlang türmen sich große Sandberge, vor denen Warnschilder stehen. Erst dahinter ist zu erkennen, was an dieser Stelle entsteht: Auf einer riesigen umzäunten Fläche reihen sich dicht aneinander Solarmodule.

Die Hamburger Enerparc AG baut im alten Lager Zeithain einen Solarpark, der noch lange nicht fertig ist. Das 2009 gegründete Unternehmen errichtet und betreibt solare Großkraftwerke. Für Vorstandsmitglied Stefan Müller ist das Alte Lager in Zeithain ein attraktiver Standort: Der erste Bauabschnitt ist bereits fertiggestellt und hat eine Leistung von ungefähr zehn Megawatt. Auf einer Fläche von umgerechnet etwa 20 Fußballfeldern wurden 37 000 Module verbaut. Dazu kommt der zweite Bauabschnitt, der bereits in Fertigstellung ist. Beide sollen im Herbst ans Netz gehen. „Wir können etwa zehn Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen, was dem jährlichen Verbrauch von rund 2 800 Haushalten entspricht“, sagt Enerparc-Vorstand Stefan Müller.

Problematisch am gesamten Projekt ist die Einstufung der gesamten Fläche als Gefährdungsgebiet. Das Alte Lager musste wegen der langen militärischen Nutzung vor dem Bau noch einmal geprüft werden. „Aus diesem Grund wurde nicht mit Rammpfosten gearbeitet, sondern mit oberirdischen Montagesystemen und oberirdischen Kabelkanälen“, sagt Müller. Ebenfalls arbeite man deshalb von Beginn an eng mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst zusammen.

Nächstes Jahr geht es weiter

Die Investitionen in das Projekt sind beachtlich: Allein für die Phasen eins und zwei wurden laut Unternehmen jeweils acht Millionen Euro investiert. Und es soll weitergehen: „Der dritte Bauabschnitt ist in Planung. Wir sind mit der Gemeinde Zeithain in Verhandlung über eine Erweiterung des Pachtvertrages“, teilt Stefan Müller mit. Bis dahin sind aber noch einige Gutachten notwendig, ob in diesem Abschnitt gebaut werden kann. Der Bau und der Netzanschluss wären somit erst 2018 möglich. Dann dürfte das schon jetzt riesige Solarfeld in der Gohrischheide noch ein ganzes Stück größer werden.

zur Startseite