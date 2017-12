Sonne spielt Verstecken Die Osterzgebirgler mussten im November Klärchen suchen. Trotzdem war es für den Monat gar nicht so kühl.

Altenberg. Seinen Ruf als trüben, grauen, nassen Monat wurde der November in diesem Jahr ziemlich gerecht: Kaum Sonnenstrahlen, häufig Niederschlag und viele Wolken prägten das Bild des letzten Herbstmonats. Die Blätter fielen endgültig von den Bäumen, und die ersten Schneeflocken sollten auf den Bergen schon zu einer skifahrtauglichen Schneedecke führen.

Doch zunächst begann der Monat noch mit den Nachwehen von Orkantief „Herwart“, welches so einige Schneisen in die Wälder geschlagen und auch sonst den ein oder anderen Schaden hinterlassen hatte. Noch waren die Temperaturen verhältnismäßig mild, sodass die aus dem Oktober übrig gebliebenen Schneereste in Zinnwald schnell wegtauten, der leichte Regen tat sein Übriges.

Fast schon richtig schön ließ sich das erste November-Wochenende an, allerdings machte den Kammbewohnern der Nebel zu schaffen, der aus dem Böhmischen immer wieder nach Sachsen schwappte. Mitunter konnte das aber auch zu schönen Bilder führen. Denn das Elbtal lag früh oft unter dem Nebel verborgen, doch die Tafelberge ragten aus der „Suppe“ heraus. Am Abend des 5. zog eine neue Front mit einigem Niederschlag durch, auch Schneeflocken mischten sich auf den Bergen unter. Es blieb weiterhin neblig, hin und wieder wurde es durch den Sprühregen richtig hässlich, und langsam ging es auch mit den Temperaturen bergab.

Temperatur geht rauf und runter





Am 10. gab es an der Wetterwarte Zinnwald-Georgenfeld den ersten Luftfrost, am 11. wurde es dann richtig winterlich. Denn Schnee- und Graupelschauer zogen übers Land. Das Tiefland musste sich aber weiterhin mit Regen begnügen. Am 12. und 13. konnten wir in Zinnwald die ersten „Eistage“ begrüßen, das heißt, die Temperaturen stiegen nicht mehr über null Grad Celsius, und bei acht Zentimeter Schnee kann man schon mal probieren, die Ski rauszuholen. Gut fahren ließ es sich natürlich noch nicht, und weil es zur Monatsmitte wieder etwas wärmer wurde, blieb die weiße Pracht auch nicht liegen.

Zum 18. floss dann hinter einer fast stationären Kaltfront über Polen wieder ordentlich Polarluft ein. Nun meldete sich der Winter mit voller Kraft zurück. Selbst in tieferen Lagen sollten die ersten Schneeflocken gesichtet werden, und oberhalb etwa 500 Meter wurde es weiß. In Zinnwald wurden am 21. November 20 Zentimeter Schnee gemessen. Doch schon wieder drehte der Wind, und die Temperaturen kletterten über null Grad Celsius.

Am 22. und 23. herrschte doch recht gutes, ja man kann fast sagen frühlingshaftes Wetter, selbst in Zinnwald wurden noch einmal acht Grad Celsius erreicht. Leider fiel in dem Maße, wie die Temperatur stieg, auch die Schneedecke in sich zusammen. Auch die Sonne war in diesen Tagen zur Stelle. Am 24. waren so nur noch Flecken von Schnee zu sehen, und Regen in der Nacht zum 25. ließ nur noch ein paar dreckige, weiße Haufen liegen.

Ein weißer Abschied





Aber der Winter hatte offensichtlich nur Luft geholt und Kraft getankt. Am 25. stürzten die Temperaturen geradezu in den Keller, und der Regen ging im Bergland immer mehr in Schnee über, sodass es nun wieder weiß wurde im Bergland. Die tiefsten Temperaturen wurden so auch am Monatsletzten gemessen. Insgesamt war der Monat dennoch etwa ein Grad wärmer als das langjährige Mittel der Weltorganisation für Meteorologie. Der November war etwas zu nass und hatte viel zu wenig Sonne. Mit nur 17,5 Stunden haben wir gerade mal 40 Prozent des mit 43 Stunden ohnehin mageren Solls erreicht. Es ist der sechstsonnenscheinärmste November seit Messbeginn 1971 an der Wetterwarte in Zinnwald.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

