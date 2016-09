Sonne satt im Maklerbüro Sich über eine neue Wohnung informieren und gleich noch ein bisschen Bräune abholen? Bei Reinecke Immobilien ist das jetzt möglich.

Im Solarium scheint wieder die Sonne: Kerstin Zobel freut sich über die Sonnenbänke in ihrem neuen Büro von Reinecke Immobilien am Promenadenring. © Rafael Sampedro

Löbau Wer zum ersten Mal in das neue Immobilienbüro von Kerstin Zobel und Wolfgang Reinecke in der Poststraße kommt, wird ganz schön Augen machen. Rechter Hand begrüßen die beiden Immobilienmakler ihre Kunden. Linker Hand jedoch scheint die Sonne: Das Solarium ist wieder in Betrieb. „Im ersten Moment klang es auch für uns lustig, schließlich passen Solarium und Immobilien gar nicht zusammen“, sagt Kerstin Zobel lachend, „Aber dann dachten wir uns, warum eigentlich nicht?“ Schließlich waren die Sonnenbänke ja vorhanden.

Ihren Ursprung hat die Idee im lang gehegten Wunsch eines neuen Büros. Die Firma existiert seit 1992 und ist Ansprechpartner für Verkauf, Vermietung und Verwaltung für Immobilien in und um Löbau. Acht Jahre arbeiteten beide in ihrem bisherigen Büro. Jetzt wurde es Zeit für ein paar neue Wände.

Vier Jahre hat die Suche in Anspruch genommen, bis die richtige Immobilie gefunden war. Wolfgang Reinecke erzählt: „Wir haben uns Zeit gelassen. Gerade wir haben natürlich gewisse Ansprüche, und es hat etwas Zeit in Anspruch genommen, bis wir das perfekte Gebäude für uns gefunden hatten. Dafür nehmen wir auch die Baustelle in Kauf.“ Denn obwohl die Kreuzung Poststraße/Promenadenring eine gute Lage wäre, ist der Zugang durch die Kreiselbaustelle vorläufig noch etwas schwierig.

Überzeugen konnte das alte Sonnenstudio am Promenadenring trotzdem. Der Umzug ist bereits abgeschlossen, die Büros sind eingerichtet. Nur der neue Anstrich draußen muss noch warten, doch der Antrag liegt bereits bei der Stadt.

Ein ungewöhnliches Extra bleiben die Sonnenbänke. Den Anstoß dafür gab Kerstin Zobels eigener Wunsch, für einen Solariumsbesuch nicht länger bis Bautzen fahren zu müssen. Denn seit das Sonnenstudio im April geschlossen hatte, hingen die Stammkunden in der Luft. „Eine der Sonnenbänke wollte ich für mich behalten“, sagt Zobel, „Aber dann kam uns die Idee, dass wir dieses Serviceangebot für alle Löbauer öffnen könnten“, sagt sie. „Bisher gab es nur positive Reaktionen. Es gab viel Nachfrage, und seit dem Umzug hörten wir von Kunden, dass sie es toll finden“, sagt Wolfgang Reinecke.

Das Solarium hat Dienstag bis Freitag, 11-14 Uhr und Dienstag bis Donnerstag, 17-19 Uhr, geöffnet.

Diese Woche ist Donnerstag und Freitag geschlossen.

zur Startseite