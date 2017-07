Sonne, Mond und Skaska Im Oßlinger Ortsteil wird die Dorfgemeinschaft von Alt und Jung großgeschrieben.

Shirin Wolff (20) und Jack Köhler (47) prosten in die Kamera. Jung und Alt feiern nicht nur zusammen, sondern packen an, damit das Fest auch dann ein Erlebnis wird, wenn der große Regen niedergegangen ist. Wie am Sonnabend. © Jonny Linke

Zum vierten Mal gab es am Wochenende die Feier „Sonne Mond Skaska“. Das ist etwas für Nachtschwärmer, aber eigentlich geht es nicht nur um den nächtlichen Frohsinn, sondern durchaus auch um andere Werte zwischen Ponyreiten und Feten-Ekstase. In der diesjährigen Auflage organisierte die Sportgemeinschaft Oßling-Skaska mit vielen Helfern des Dorfclubs und der Feuerwehr Skaska die Partyveranstaltung am späten Sonnabend-Abend.

Schon in den vergangenen Jahren zeigte sich den tüchtigen Helfern, dass ihr Konzept in der Gegend anzukommen scheint. Von Jahr zu Jahr ist man so etwas gewachsen und hat sich inspirieren lassen. „Wir legen sehr viel Wert auf kleinere Details und selbstgemachte Dekoration und wollen etwas vom Dorf für das Dorf bieten. Am Tag wie in der Nacht“, so der Vorsitzende der SG Oßling-Skaska, Jack Köhler. Mit mehreren Hundert Besuchern am Samstagabend war die Abendveranstaltung wieder ein voller Erfolg, woran sicher auch die liebevolle Gestaltung der Location einen Anteil hat. Doch das sah nicht immer so aus. „Es hat in der Woche beim Aufbau schon immer mal wieder heftig geregnet. Die Krönung war dann aber der Samstagnachmittag, als unser kompletter Festplatz unter Wasser stand. Das war die absolute Horrorvorstellung“, sagte der 47-Jährige Köhler. Und dabei schien alles – trotz Regen beim Aufbau – auf ein fantastisches Wochenende hinauszulaufen.

Schon am Freitag hatte die Dorfgemeinschaft zum Feuerwehr-Wettkampf eingeladen. Außerdem fanden die „olympischen Bierspiele“ statt, bei welchem zwölf Teams in zehn Disziplinen gegeneinander antreten mussten. Dabei mussten sie unter anderem Bierkästen an die Wand stapeln oder sich vorher in ein Kostüm werfen und das vor allen Zuschauern bewerten lassen. Am Ende gewann nicht nur das schnellste, sondern auch geschickteste und kreativste Team die einzigartige Olympiade.

Dass so eine bekannte Abendveranstaltung mehr als nur Feiern ist, liegt an der guten Zusammenarbeit im Dorf. „Im Helfer- und Organisationsteam sind Leute im Alter von 18 bis 62 Jahren. Die Mischung machts, denn die Vorlieben für spezielle Sachen sind so unterschiedlich, dass wir ein buntes Rahmenprogramm hinbekommen haben“, so Köhler. So gab es am Samstagnachmittag ein Kinderfest. „Wir wollen etwas für die Menschen aus dem Dorf und der Umgebung machen. Das Dorfleben soll Spaß machen. Und für unsere Kleinsten darf so ein Fest natürlich nicht fehlen. Das war echt super.“

Bis zu 100 Kinder pilgerten am Nachmittag mit ihren Eltern in das kleine Dorf bei Oßling. Auf dem Sportplatz, den die Helfer in fleißiger Arbeit zum Festplatz umgebaut hatten, gab es nun neben Ponyreiten und einer Hüpfburg auch eine Zaubershow. Alles, was planbar und organisatorisch möglich war, hatten die ehrenamtlichen Helfer berücksichtigt, doch das Wetter können auch sie nicht beeinflussen. „Aufgrund des heftigen Regens wurde uns schon Angst und Bange“, sagte der Vorsitzende. Denn die Abendveranstaltung ist immer noch das Highlight des Wochenendes. Doch man ließ sich nicht unterkriegen. „Obwohl der Sportplatz unter Wasser stand, der Regen sich auf dem Zeltdach in Massen sammelte und man eigentlich nur noch gut mit Gummistiefeln unterwegs sein konnte, packten alle mit an. Fast noch euphorischer als vorher. Das hat riesigen Respekt und Lob verdient“, so Jack Köhler.

Mit einer selbstgebauten Bar, beleuchteten Luftballons oder Regentonnen und zwei Musikzelten war dann am Abend, zur eigentlichen Party „Sonne Mond Skaska“ jede Menge los. Und so feierten jung und alt zur Schlagermusik oder zur Jugendmusik mit den Hot Bananas aus Bautzen bis in die Morgenstunden. Und in der Nacht besserte sich das Wetter, sodass selbst teilweise der Mond kurz sichtbar war. „Nach einem solch turbulenten Wochenende muss ich mich vor allem bei den zahlreichen Helfern, den einheimischen Unternehmen, den Sponsoren und Unterstützern bedanken. Ohne diese Hilfe wäre solch ein Fest im kleinen Dorf Skaska nicht möglich gewesen“, resümierte Jack Köhler.

zur Startseite