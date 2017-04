Sonne am Ende des Regentunnels Das Wochenende wird deutlich freundlicher als die letzten Tage. Der nächste Absturz lässt aber nicht lange auf sich warten.

© Symbolfoto: dpa

Der April hält, was er verspricht: Nach dem fast schon sommerlichen ersten Wochenende hat es am Freitag kräftig geregnet. In Dresden-Hosterwitz kamen laut Deutschem Wetterdienst über elf Liter Wasser pro Quadratmeter zusammen. Damit ist bereits jetzt etwa ein Viertel des üblichen April-Niederschlags gefallen. Auch die Elbe ist gut gefüllt: Der Pegel lag am späten Freitagnachmittag bei 2,37 Meter. Normal sind etwa 1,80 Meter. Eine Hochwassergefahr erwartet das Landeshochwasserzentrum allerdings nicht. Erst bei vier Metern wird die erste Alarmstufe ausgerufen.

Für das Wochenende machen die Meteorologen etwas Mut: Es hört auf zu regnen und auch die Temperaturen steigen wieder. Am Sonnabend werden Höchstwerte von zwölf Grad erwartet, am Sonntag könnten sogar 20 Grad erreicht werden. Während Wolken den Himmel am Sonnabend bestimmen, lässt sich die Sonne am Sonntag häufiger blicken. Auch der Montag beginnt noch einmal schön. Danach rutschen die Temperaturen wieder ab und der Regen kommt zurück. Gegen Ende nächster Woche könnte es nachts noch einmal frostig werden.

