Sonnabends kostenlos in der Innenstadt parken? Im Dezember-Stadtrat stehen die Gebühren zur Debatte. Sie sollen zum Teil deutlich steigen – aber es gibt auch Entlastungen. Um die Zittauer Innenstadt zu beleben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sonnabends einen Parkschein am Salzhaus lösen? Das könnte ab 2017 der Vergangenheit angehören. © Matthias Weber Sonnabends einen Parkschein am Salzhaus lösen? Das könnte ab 2017 der Vergangenheit angehören.

So sieht der Kompromissvorschlag aus.

Auf der Neustadt könnten sich Autofahrer ab 2017 bei schnellen Besorgungen mehr Zeit lassen. Wenn der von Thomas Krusekopf, Fraktionschef FUW/FBZ/FDP, nun vorgelegte und gemeinsam mit CDU, Linken und Stadtverwaltung ausgehandelte Kompromiss im Dezember den Stadtrat passiert, werden die ersten 30 Minuten Parken rund ums Salzhaus kostenlos sein. Bisher mussten Fahrer nach dem Druck auf die so genannte Brötchentaste 15 Minuten nichts zahlen. Die Intention des Gebührenkompromisses sei gewesen, Menschen in die Innenstadt zu holen, aber auch das Stadtsäckel nicht zu schröpfen, sagte Krusekopf der SZ. Dass trotzdem nicht alle Betroffenen zu 100 Prozent glücklich sein werden, sei ihm klar und liege in der Natur eines Kompromisses.

Der Hoffnung, mehr Menschen in die Innenstadt zu holen, trägt der Vorschlag vor allem damit Rechnung, dass an den Sonnabendvormittagen überhaupt keine Parkgebühren in der Innenstadt, inklusive der Neustadt, erhoben werden sollen. Ausnahmen sind der Markt und der Rathausplatz. Als Grund dafür gab Krusekopf an, dass es eine Grundstimmung in der Stadt gebe, den Markt autofrei zu halten. Deshalb soll künftig auch die Brötchentasten-Regelung auf dem zentralen Platz der Stadt aufgehoben werden. „Wir wollen nicht dazu einladen, auf dem Markt zu parken“, sagte Krusekopf. „Wenn es wirklich sein muss, kostet es eben.“ Außerdem wird der neue Großparkplatz an der Breite Straße gestärkt. Um ihn aus dem Dornröschenschlaf zu holen, sollen die Gebühren dort niedriger sein als für alle anderen Stellplätze in der Innenstadt.

Um die leere Stadtkasse nicht weiter zu belasten, werden die Gebühren angehoben. Abgesehen vom Markt mussten Autofahrer bisher pro Viertelstunde 0,20 Euro zahlen. Laut des Kompromissvorschlags werden die Gebühren nun gestaffelt. Außerhalb des Rings sollen 25 Cent fällig werden. Dort gibt es allerdings kaum kostenpflichtige Stellplätze, die der Stadt gehören. Neue sind nicht vorgesehen. In der Innenstadt könnten es 30 Cent werden, auf Markt und Rathausplatz sogar 50 Cent. Allerdings sinkt im Gegenzug die Mindestparkgebühr auf dem zentralen Platz der Stadt damit von einem Euro auf 50 Cent.

Darüber hinaus sieht der Kompromiss weitere Veränderungen vor. Anlass für die Überlegungen ist vor allem, dass die gültige Gebührenordnung 6,5 Jahre alt ist und die Diskussion darüber spätestens seit dem Bürgerentscheid zum autofreien Markt wieder tobt. Autofahrer, Anwohner, Verwaltung, Innenstadthändler und Stadträte haben zum Teil konträre Vorstellungen darüber, wie sich die Gebühren entwickeln sollen. Deshalb hat Krusekopf eigenen Angaben zufolge die Verhandlungen angestoßen, damit es im Stadtrat nicht wieder zu einem langen Gezerre kommt. „Ich hoffe, dass wir mit diesem Versuch ein tragfähiges Ergebnis erzielt haben, das sich in der Praxis bewährt“, teilte Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) auf SZ-Anfrage zu dem Kompromiss mit.

zur Startseite