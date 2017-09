Sonnabend ist Tag der Ausbildung Weit über 100 Firmen werben in Pina um Nachwuchs. Und das nicht nur theoretisch.

Die Azubi-Messe findet im Pirnaer Berufsschulzentrum für Technik und Wirtschaft, Pillnitzer Straße 13a, statt. © Daniel Förster

Das neue Ausbildungsjahr hat gerade erst begonnen – doch schon jetzt können sich Schüler über attraktive Ausbildungsberufe im Landkreis informieren. Deshalb organisiert das Landratsamt an diesem Sonnabend, 9. September, von 10 bis 15 Uhr den Tag der Ausbildung. Schirmherr der Azubi-Messe ist Landrat Michael Geisler (CDU).

Auf die Besucher warten rund 120 Firmen. Sie wollen zeigen, für welche Berufe sie in ihren Betrieben ausbilden. Bei Mitmach-Aktionen wollen sie Schüler animieren, sich selbst einmal auszuprobieren. So suchen Nachwuchsköche Küchenhilfen, die Kreishandwerkerschaft will ein Klettergerüst bauen und Glatfelter aus Dresden veranstaltet den Tapezierwettbewerb. (SZ)

Die Azubi-Messe findet im Pirnaer Berufsschulzentrum für Technik und Wirtschaft, Pillnitzer Straße 13a, statt. Parkplätze gibt es direkt am BSZ, bei der Litronik GmbH und am Kaufland Pirna-Copitz. Von den Parkplätzen fahren ab 9.45 Uhr kostenlose Busse zum Berufsschulzentrum.

