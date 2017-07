Sonderweg für Petershain Ein Verein kümmert sich um die Abwasserentsorgung im Ortsteil von Schönteichen. Die Gemeinde schließt deshalb nun offiziell einen Vertrag mit ihm.

Die Petershainer haben es nun schwarz auf weiß. Die Gemeinde Schönteichen hat mit dem Abwasserverein des Ortes einen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. Das bedeutet, dass der Verein auch in Zukunft die Modalitäten für die Abwasserentsorgung in dem Dorf übernimmt. Die Verantwortlichen fassen also wichtige Informationen in Sammelmeldungen zusammen und organisieren auch selbstständig die Touren für die Abfuhr des Klärschlamms aus den verschiedenen Kleinkläranlagen. Das übernimmt für die anderen Ortsteile von Schönteichen bis auf Biehla die Gemeindeverwaltung.

Die Gemeinde Schönteichen ist bisher nicht in einem Abwasserzweckverband organisiert. Die Verwaltung übernimmt daher notwendige Verwaltungsaufgaben in Bezug auf das Abwasser und unterhält zudem die Kanäle. Die Petershainer haben bereits vor einigen Jahren den Verein gegründet, der solche Aufgaben erledigt und auch den Vorfluter regelmäßig reinigt. „Wir haben nun das, was wir seit Jahren praktizieren, in eine vertragliche Form gegossen“, sagt Bürgermeister Maik Weise (CDU). Der Gemeinderat stimmte dem Vertrag zu. In der Begründung des Beschlusses heißt es: „Der Abwasserverein übernimmt alle Aufgaben, die sonst der Gemeinde obliegen, einschließlich der Instandhaltung innerhalb der Ortslage befindlicher Abwasseranlagen.“

Die Gemeinde muss für die Aufgabenerledigung nichts zahlen. Allerdings werden dem Verein und damit den Petershainern auch alle Abwassergebühren erlassen, die sich aus einer noch zu erlassenden Abwassergebührensatzung ergeben werden. Ausnahme sind die Kleineinleiterabgaben an den Freistaat, die in der Vergangenheit in Schönteichen auch für Irritationen gesorgt hatten (SZ berichtete). Die Gemeinde Schönteichen muss eine Gebührenkalkulation beauftragen und in den nächsten Jahren entweder selbst Gebühren erheben oder einem Abwasserzweckverband beitreten. Die Ausgaben für den Verwaltungsaufwand und die Instandhaltung der Kanäle und anderen Anlagen werden bisher durch Steuermittel gedeckt. Das ist nicht zulässig, hieß es in der Vergangenheit mehrfach in entsprechenden Diskussionen. (SZ/pre)

