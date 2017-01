Sondervollmacht für Feuerwehrhelme

Die Stadt Dippoldiswalde darf derzeit keine Neuanschaffungen tätigen, weil sie noch keinen Haushaltsplan für das laufende Jahr aufgestellt hat. Aber es gibt Ausnahmen. So braucht die Feuerwehr dringend neue Helme. Die jetzigen wurden in den Jahren 2001 und 2002 angeschafft und müssen nach 15 Jahren ausgesondert werden. Ohne Helm können die Feuerwehrmitglieder aber nicht zum Einsatz ausrücken.

Deswegen schlägt Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) dem Stadtrat für seine Sitzung am Mittwoch, dem 25. Januar, vor, dass der Rat ihn ermächtigt, auch ohne Haushaltsplan die Anschaffung von 51 Helmen auszuschreiben.

Weiter wird sich der Rat mit der Neufassung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet am Autohaus Hüttel in Oberhäslich befassen, sowie einer Ergänzungssatzung, die den Bau eines Eigenheimes am Ortsrand von Reichstädt ermöglicht. Weiter wird dem Stadtrat die Planung der Stadt für Kinderbetreuungsplätze in den Jahren 2017 und 2018 vorgestellt. (SZ/fh)

Stadtrat am 25. Januar, 18.30 Uhr, im Rathaus Dipps.

