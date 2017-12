Sondertermine für Blutspender Über die Weihnachtsfeiertage sind Blutpräparate besonders wichtig. Auch in Sebnitz kann gespendet werden.

Sebnitz. Alle sieben Sekunden benötigt ein Patient in Deutschland eine Bluttransfusion. Ob Unfall, Operation oder Krankheit – es kann jeden treffen. Eine Blutspende rund um die Weihnachtsfeiertage hat deshalb eine ganz besondere Bedeutung: Sie trägt dazu bei, dass die Patientenversorgung mit nur kurze Zeit haltbaren Blutpräparaten sichergestellt ist, erklärt das DRK. Dazu gehören lediglich vier bis fünf Tage einsetzbare Thrombozytenkonzentrate. die überwiegend bei der Behandlung von Krebspatienten benötigt werden.

Um seinen Versorgungsauftrag erfüllen und Kliniken oder onkologische Praxen jederzeit mit den Präparaten beliefern zu können, bietet das DRK in Sachsen auch in diesem Jahr rund um die Feiertage Sonderblutspendetermine an. In Sebnitz können ist dies am 23. Dezember vormittags möglich.

Nur mit der Unterstützung der Blutspender sei es möglich, Leben zu retten, erklärt Torsten Tonn, medizinischer Geschäftsführer beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Allein in Sachsen benötigt der Dienst an jedem Werktag rund 700 Blutspenden, um die Patientenversorgung kontinuierlich gewährleisten zu können.Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende möglich, vorausgesetzt der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung tagesaktuell geprüft (SZ)

Blutspende am 23. Dezember, 9-12 Uhr, DRK-Kreisverband, Schillerstraße 44a in Sebnitz.

