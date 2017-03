Sonderstadtrat zur Burgteichschule Am Donnerstag soll der Zittauer OB ermächtigt werden, die Bauleistungen auszuschreiben. Zuletzt hatten fehlende Unterlagen das Vorhaben verzögert.

Die Burgteichschule in Zittau soll in den kommenden zwei Jahren als Provisorium für die Parkschule dienen. © SZ-Archiv/Matthias Weber

Zittau. Damit die Bauarbeiten in der Zittauer Burgteichschule sofort nach dem Beginn der Sommerferien starten können, soll der Stadtrat in einer eilig einberufenen öffentlichen Sondersitzung am Donnerstag ab 17.30 Uhr den Oberbürgermeister ermächtigen, die notwendigen Bauleistungen auszuschreiben. In der letzten Sitzung des Stadtrates lehnten die Stadträte eine gleichlautende Beschlussvorlage noch ab, weil Bauunterlagen fehlten.

Die Stadt will für 287 900 Euro 126 Türen und 970 Quadratmeter Fußboden aufarbeiten, 4 000 Quadratmeter Wände streichen und 160 Quadratmeter Akustikplatten mit Vlies bedecken sowie diverse Brandschutzauflagen erfüllen. Das Haus soll in den kommenden zwei Jahren als Provisorium für die Parkschule dienen. Die Burgteichschüler ziehen in die sanierte Schliebenschule und bleiben dort. Nach den Sommerferien werden die Parkschüler übergangsweise in den Plattenbau in Zittau-West einziehen, weil ihre Schule am Stadtring für 2,5 Millionen Euro saniert werden soll. (mh)

