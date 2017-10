Sondersitzung zur Friedensburg Zieht Radebeul vors Bundesverwaltungsgericht? Der Streit zwischen Stadt und Besitzer spitzt sich zu.

Der Streit zwischen dem Besitzer der Radebeuler Friedensburg, Oliver Kreider, und der Stadt Radebeul sowie dem Stadtrat spitzt sich zu. Anfang Oktober bekamen beide Seiten vom Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen das aktuelle Urteil zugestellt. Am Mittwochabend lag der Schriftsatz in den Mappen der Stadträte.

Das Urteil hat wieder keine wirkliche Entscheidung gebracht. Zwar wurde der Bebauungsplan, den die Stadt aufgestellt hat, um dem Besitzer vorschreiben zu können, hier eine Gaststätte zu betreiben, für nicht gültig erklärt. Aber genau genommen wegen einer nebensächlichen Sache. Die Angelegenheit der für eine Gaststätte notwendigen Stellplätze ist nicht vorschriftsmäßig geregelt und den Bürgern im Plan deutlich gemacht.

Andere Themen im Urteil, wonach heutzutage das Areal im Landschaftsschutzgebiet gar nicht mehr Außengebiet sein könnte – darauf baut der Bebauungsplan und die Reglementierung Gaststätte auf – wurden zwar angedeutet, sind aber auslegbar. Das Gericht hatte sich zuletzt mit immer wieder neuen Gutachten damit beschäftigt, ob dem Friedensburgbesitzer eine Gaststätte wirtschaftlich zumutbar ist.

Stadt wie auch Kreider hatten erwartet, dass dazu eine Entscheidung gefällt wird. Wurde aber nicht. Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) hat in einem SZ-Interview am Montag dieser Woche erläutert, warum die Friedensburg als öffentliche Einrichtung für die Enwicklung von Radebeul-West, ähnlich wie das Spitzhaus in Ost, so wichtig ist. Er hat aber auch gesagt, dass er bereit sei, mit dem Besitzer ein Vier-Augen-Gespräch zu führen.

Der wiederum reagierte auf das Interview mit einem offenen Brief als Anzeige, der letztlich auch damit endete, dass er sich ein Gespräch nur mit dem Oberbürgermeister vorstellen kann.

Die Stadtratssitzung am Mittwochabend brachte nun eine weitere Komponente im Geschehen Friedensburg ins Spiel. Den Faktor Zeit. Will die Stadt gegen das Urteil zum B-Plan Friedensburg vorgehen, muss sie Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision – so hatte das OVG ebenfalls entschieden – einlegen. Und zwar einen Monat nachdem das Urteil zugestellt wurde. Und: in der nächsthöheren Instanz – beim Bundesverwaltungsgericht.

Jana Neumann, die Oliver Kreider vertretende Rechtsanwältin, war mit zur Stadtratssitzung gekommen, um in der Einwohnerfragestunde zu Wort zu kommen, ob und wann denn die Stadt vorhabe, diese Beschwerde einzulegen. Zwar machte der Erste Bürgermeister Jörg Müller (parteilos), der in Abwesenheit von Wendsche, die Sitzung leitete, die Anwältin darauf aufmerksam, dass in der Fragestunde nur Einwohner und Grundstücksbesitzer fragen dürfen, aber de facto konnte sie ihre Fragen dennoch vorbringen.

Die schwierige Situation Friedensburg beschäftigt jetzt auch wieder die Stadträte schwer, standen sie doch bisher geschlossen hinter dem B-Plan und der Gaststättenforderung. Thomas Gey, Fraktionsvorsitzender der SPD, hatte sich bereits vor der Sitzung mit den anderen Fraktionen abgestimmt und den Antrag auf eine Sondersitzung des Stadtrates gestellt, und zwar noch vor Ablauf der Frist auf Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.

Stadtrat Heinz-Jürgen Thiessen (Bürgerforum/Grüne) hatte in einer SZ-Zuschrift bereits am Mittwochvormittag geschrieben: „Laut der Urteilsbegründung sind meiner Meinung jetzt das Organ der Stadt, nämlich die gewählten Stadträte in der Verantwortung. Bevor noch mehr Steuergelder den Bach runtergehen.“ Michael Röhner (Die Linke) lag außerdem der Antrag vor, das Thema Friedensburg im November ausführlich zu beraten. Und Thomas Gey selbst schrieb an die SZ, nachdem OB Wendsche im Interview gefragt worden war, ob die Front der Gaststättenbefürworter bröckeln könnte: „Wenn es eine realistische Möglichkeit gibt, in der Friedensburg eine Ausflugsgaststätte, wie sie in der Vergangenheit existierte, wieder einzurichten, wird die SPD in Radebeul dieses Ziel unterstützen.“

Nur Stadtrat Wolfgang Jacobi (CDU) sagte, es gebe keinen Grund, die Verwaltungsspitze jetzt zu schieben. Das sei Aktionismus. Letztlich folgte die große Mehrheit der Räte dem Ansinnen von Gey und forderte eine Sondersitzung zur Friedensburg.

Bei Verwaltungsbürgermeister Winfried Lehmann (CDU) nachgefragt, was es mit der Beschwerdefrist auf sich habe, erläuterte, dass die in zwei Stufen geschehen müsse. Zuerst nach einem Monat ohne Begründung. Danach müsse in einer bestimmten Frist eine Begründung für die Beschwerde geliefert werden. Erst wenn sich dann das Gericht damit befasst, kann es wieder teuer werden. Aber man könne sich ja auch vorher anders einigen. Das wollen Stadtrat und Verwaltung jetzt beraten.

