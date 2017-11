Sondersitzung schon am Freitag Zum Friedensburg-Streit treffen sich die Radebeuler Stadträte, um das Vorgehen zu besprechen.

Die Friedensburg in Radebeul. © Archivfoto: Arvid Müller

Die Sondersitzung zur Friedensburg wurde vom kommenden Montag schon auf den heutigen Freitag vorverlegt. Offenbar wollen die Stadträte vor dem Ablauf einer wichtigen Frist noch ausreichend Zeit haben.

Diese Frist betrifft das jüngste Urteil der Oberverwaltungsgerichtes in Bautzen, welches des Bebauungsplan Friedensburg für ungültig erklärt. Weil auch keine Revision zugelassen wurde, wollen sich die Räte beraten, ob dagegen beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde eingelegt werden soll. Stadt und Räte möchten, dass in der Friedensburg eine Gaststätte betrieben wird, der Besitzer will dort ausschließlich wohnen.

Links zum Thema Am Montag Sondersitzung zur Friedensburg

Neuerdings gibt es allerdings auch Zeichen vom Besitzer, wonach dieser eine friedliche Einigung wünscht. Vorausgesetzt, Stadt und Räte kommen ihm einige Schritte entgegen. Die Sondersitzung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (SZ/per)

zur Startseite