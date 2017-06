Sonderschau zu Judentum und Wein Nach der Schau über Zwangsarbeit im Weinberg zur Nazizeit eröffnet das Museum der Hoflößnitz jetzt erneut eine sehr beachtete Ausstellung.

Im Sächsischen Weinbaumuseum im Lust- und Berghaus der Hoflößnitz wird am Sonntag die Sonderausstellung „… besehn wir, ob der Rebstock treibt … Wein im Judentum: von Tradition und Genuss“ eröffnet. © Archiv/Arvid Müller

Am kommenden Sonntag wird im Sächsischen Weinbaumuseum im Lust- und Berghaus der Hoflößnitz in Radebeul, Knohllweg 37, die Sonderausstellung „… besehn wir, ob der Rebstock treibt … Wein im Judentum: von Tradition und Genuss“ eröffnet. Es handelt sich um eine Wanderausstellung des SchUM-Städte e.V., die nach Stationen in Worms, Mainz und Speyer nun erstmals in den neuen Bundesländern zu sehen ist.

Die Eröffnung ist 11.30 Uhr mit der Kuratorin der Ausstellung, Susanne Urban (Worms), und Museumsleiter Frank Andert von der Stiftung Hoflößnitz vorgesehen. Mit der denkmalgerechten Sanierung des Pressenhauses steht für solche besonderen Schauen jetzt auch mehr repräsentativer Platz zur Verfügung, sagen Hoflößnitz-Geschäftsführer Jörg Hahn und Museumsleiter Frank Andert.

Das Weinmuseum der Hoflößnitz hatte bereits 2010/11 mit einer deutschlandweit beachteten Ausstellung auf sich aufmerksam gemacht. Damals war das Thema die Nazizeit und das Wiederaufreben der Weinberge – Zwangsarbeit im Weinbau, die es auch in Radebeul gab.

