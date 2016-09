Sonderschau im Pilzmuseum Glashütte bietet anlässlich des 1. Europäischen Pilz-Tages etwas Besonderes. Ende September gibt es Raritäten zu bestaunen.

Reiner Helwig ist Pilzexperte. © Frank Baldauf

Das Reinhardtsgrimmaer Pilzmuseum bereitet sich auf den 1. Europäischer Pilz-Tag vor. Dazu wird es am 24. September eine Sonderausstellung geben, informiert Reiner Helwig vom Museumsteam. Gezeigt werde unter anderen ein Totenkopf, aus dem die gefährlichsten Giftpilze herauswachsen, sowie schmackhafte Speisepilze die sich schon mal mit Bratpfannen angefreundet haben. Außerdem werden exotische Pilzblumen, die zur Gruppe der heimischen Stinkmorchel gehören und aus anderen Kontinenten eingeschleppt wurden, gezeigt. „Da sie sehr selten in Europa wachsen, sind sie exakt nachgebildet wurden“, informiert Helbig. Auch seltene Röhrenpilze, die im Süden Europas vorkommen, wird man im Pilzkabinett bestaunen können. Zudem sind Fotos zu sehen, die besondere Pilzarten zeigen. Diese wurden in der letzten Zeit gefunden. Dazu zählt unter anderem die „Schleierdame“ oder der „Sibirische Chaga-Pilz“. (SZ/mb)

Sonderschau am 24.9., 10-17 Uhr

