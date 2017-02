Sonderkonzert bei Schostakowitsch-Tagen

Vom 23. bis 25. Juni finden die achten Schostakowitsch-Tage Gohrisch statt. Das Programm dazu ist nun veröffentlicht. Es hält die Welturaufführung eines Werkes von Dmitri Schostakowitsch bereit, welches im Nachlass der Witwe des russischen Komponisten gefunden wurde. Es handelt sich um ein Largo für Violine und Klavier. Aufgeführt wird es am 24. Juni. Die Leitung übernimmt der polnische Komponist Mieczyslaw Weinberg. Neu ist in diesem Jahr, dass am Vorabend des Festivals ein Sonderkonzert der Sächsischen Staatskapelle in der Dresdner Semperoper aufgeführt wird. Karten für die einzelnen Veranstaltungen gibt es ab 16 Euro in der Touristinfo Gohrisch, in allen SZ-Treffpunkten und der Schinkelwache in Dresden. (kk)

