Sonderfall Kirnitzschtal Sebnitz und Bad Schandau arbeiten an einem touristischen Konzept für das Tal. Erste Ideen gibt es bereits.

Ein Punkt im Kirnitzschtal-Konzept wird die Bahn sein. Eine Idee ist, deren Strecke zu verlängern. © Marko Förster

Das Kirnitzschtal hat in der Sächsischen Schweiz schon wegen seiner Lage eine etwas komplizierte Sonderstellung. Das ist offenbar auch den Bewohnern in den Orten Lichtenhain, Mittelndorf und Altendorf oberhalb des Tales aufgefallen. Und sie finden, das sollte sich ändern. Deshalb kam zur Einwohnerversammlung am Donnerstagabend die Anfrage, ob es ein touristisches Konzept für das Kirnitzschtal gebe. Das ist offenbar in Arbeit.

„Wir brauchen ein Gesamtkonzept, das der Umwelt und den touristischen Anforderungen entspricht“, sagt der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) zur Einwohnerversammlung. Eine erste Gesprächsrunde der Städte Sebnitz und Bad Schandau mit den Wirten aus dem Kirnitzschtal habe es bereits gegeben. Auch die Oberelbische Verkehrsgesellschaft und die Nationalparkverwaltung werden mit ins Boot geholt. Und es gebe erste Ideen, die konkretisiert werden müssten.

Als ein Problem werden Verkehr und Parkplätze gesehen. Oberbürgermeister Ruckh erläuterte einige dieser Überlegungen. Eine Idee ist, dass der Kraftfahrer schon in Bad Schandau über eine elektronische Anzeigetafel erfährt, wie viele Parkplätze im Kirnitzschtal frei sind. Eine weitere Idee beschäftigt sich mit möglichen neuen Parkplätzen. Da wird auf dem Areal der Heidemühle eine Möglichkeit gesehen. Dafür müsste die Ruine abgerissen werden. „Würde dort ein großer Parkplatz entstehen, könnten dafür einige der straßenbegleitenden Stellflächen aufgegeben werden“, sagt er. Und offenbar hatte man auch schon an die Bedenken der Nationalparkverwaltung gedacht. Der Nationalpark sage Nein zu neuen Parkplätzen, weil es kein Gesamtkonzept gebe. Und an dem müsse man arbeiten. Beide Städte versprechen sich davon, dass es dann auch bei der Nationalparkverwaltung mehr offene Ohren gebe, wenn es zum Beispiel um neue Parkplätze im Tal gehe. Eine Idee ist auch, die Strecke der Kirnitzschtalbahn zu verlängern.

Noch steht nichts fest, nur eines sei sicher: Das komplexe Thema Kirnitzschtal müsse großflächig angepackt werden und könne nicht von heute auf morgen umgesetzt werden, so der Sebnitzer Stadtchef.

