Sondereinsatzkommando durchsucht Wohnung

Autodieb nach Verfolgungsfahrt gestellt

Moritzburg. In der Nacht zum Montag konnten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe einen mutmaßlichen Autodieb in Brandenburg stellen. Ein zunächst Unbekannter entwendete von der Gartenstraße, im Ortsteil Reichenberg, einen schwarzen Kia Optima im Wert von etwa 30000 Euro. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug wenige Kilometer hinter der Landesgrenze bei Sedlitz in der Nähe der Stadt Senftenberg gestellt werden. Der Fahrer, ein 38-jähriger Pole, wird sich nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten müssen.