Sonderbriefmarke zu Stolpen 800 Das Jubiläum rückt näher. Dafür geht die Stadt jetzt gemeinsam mit Post Modern auf Reisen.

Marketingleiter Alexander Hesse stellt die neue Briefmarke von Post Modern in Stolpen vor. © Klaus Schieckel

Stolpen. Inmitten der Sächsischen Schweiz erhebt sich eine Burg. Eine Burg mit Geschichte und einer berühmten Bewohnerin. Spätestens an dieser Stelle ist vielen klar, um welche Stadt es sich handelt. Doch die Burgstadt Stolpen hat noch mehr zu bieten als die Gräfin Cosel und die weithin sichtbare Burganlage. Stolpen blickt auf 800 Jahre Geschichte zurück, und zu diesem Anlass gratuliert Post Modern mit einer Sonderbriefmarke, informiert Post-Modern-Marketingleiter Alexander Hesse.

Beschrieben als die „Burgstadt mit Geist“ ist die Stadt ein beliebter Anlaufpunkt für Touristen. Aber auch die knapp 6 000 Einwohner sind stolz auf ihre Stadt. Begibt man sich auf Entdeckungstour jenseits der Burganlage, so entdeckt man eine romantische spätmittelalterliche Stadt mit vielen Gassen, Denkmälern und einem einladenden Markt. Nachdem Post Modern bereits 2016 in Kooperation mit dem Schlösserland Sachsen die berühmteste Bewohnerin der Burg Stolpen, Gräfin Cosel, auf einer Sonderbriefmarke verewigt hatte, zieht es das Postunternehmen erneut nach Stolpen. „Wir hatten schon frühzeitig auf verschiedensten Wegen Kontakt mit der Stadt und freuen uns, das Jubiläumsjahr mit diesem Highlight – der Sonderbriefmarke – mit eröffnen zu dürfen“, sagt Alexander Hesse. Die Firma habe auch eine enge regionale Verbundenheit zu Stolpen, die eine der bekanntesten Städte in der Sächsischen Schweiz ist. Die Sonderbriefmarke soll deshalb die Geschichte der Stadt ehren und zudem viele Menschen mit dem Jubiläum in Kontakt bringen.

Die Motivwahl sei bei der Vielzahl an attraktiven Stadtansichten nicht leicht gefallen. Am Ende fiel die Wahl auf eine kreative Umsetzung einer Stadtansicht des Stolpener Hobbyfotografen Klaus Schieckel. Sein Bild ziert nun die 60-Cent-Briefmarke. Nachdem die Burg Stolpen und die Gräfin Cosel im Sommer 2016 im Mittelpunkt standen, wird nun die Burgstadt auf vielen Tausenden Briefen auf Reisen gehen. Die Auflage der Sonderbriefmarke umfasst 300 000 Stück und ist in allen teilnehmenden Servicepunkten und im Online-Shop von Post Modern erhältlich.

Durch den Hinweis der Cosel-Darstellerin Kerrin Bardoux sei man bei der Übergabe der Sondermarke im Jahr 2016 auf das Jubiläum der Stadt gekommen. „Und man kann einer Gräfin den Wunsch nach einem besonderen Geschenk für ihre Stadt nicht abschlagen“, sagt Alexander Hesse. (SZ)

