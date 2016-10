Sonderausstellung im Bürgerhaus Schmiedeberg Martin Luther King hat für die Baptistengemeinde eine große Bedeutung. Sie würdigt ihn mit einer Ausstellung.

Martin Luther King hat für die Freikirchliche Gemeinde in Schmiedeberg eine besondere Bedeutung. Ist doch das King-Haus nach dem amerikanischen Baptistenpastor benannt. Nun veranstaltet die Gemeinde vom 19. bis 30. Oktober eine Ausstellung im Bürgerhaus Schmiedeberg unter dem Titel „Martin Luther King - ein Visionär der Liebe“, wie Pastor Rainer Platzek informierte.

Der schwarze Baptistenpastor und Bürgerrechtler Martin Luther King hat sich gerade in den 1950er und 1960er Jahren in Amerika gegen die Rassentrennung und für die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen eingesetzt. Seine berühmteste Rede enthält die bekannten Worte „I have a dream“ (Ich habe einen Traum). King entfaltet darin seine Vision von einer Welt, in der die verschiedenen Rassen und Kulturen miteinander und gleichberechtigt die Welt gestalten. Der christliche Pastor wurde inspiriert von der Bergpredigt Jesu Christi in der Bibel und versuchte, nach dem Prinzip der Gewaltlosigkeit und Nächstenliebe zu leben und den Kampf gegen das Unrecht zu gewinnen. Nicht alle Menschen haben ihm applaudiert, so hat King Verfolgung erlitten, einige Bombenattentate überlebt, bis er 1968 von einem weißen Rassenfanatiker ermordet wurde. Die Ausstellung wird von Sonderveranstaltungen begleitet. Der Eintritt zur Ausstellung und zu den Veranstaltungen ist frei. Bei Gruppenbesuchen bittet Pastor Rainer Platzek um eine Voranmeldung unter 035052 25020. (SZ/fh)

Martin Luther King – ein Visionär der Liebe“ ist vom 19. bis 30. Oktober täglich von 9 - 12 Uhr und von 14 - 18 Uhr im Bürgerhaus Schmiedeberg zu sehen.

