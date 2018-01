Sonderausstellung bleibt geöffnet Das Glashütter Uhrenmuseum steht vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Dafür pausiert die Dauerschau.

Glashütte. In Glashütte steht in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum an. Das Deutsche Uhrenmuseum feiert seinen zehnten Geburtstag. Außerdem wäre die Deutsche Uhrmacherschule Glashütte, in deren Gebäude das Museum heute beheimatet ist, 140 Jahre alt geworden. Das seien zwei gute Gründe, um am Jahresanfang alles auf Hochglanz zu bringen, sagt Museumssprecherin Sonja Hauschild. Und genau aus diesem Grund schließt das Museum vom 8. bis zum 12. Januar die Dauerausstellung für Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

So wird es seit Jahren gehandhabt. In diesem Jahr gibt es aber eine Ausnahme. Die gegenwärtig gezeigte Sonderausstellung „Union Glashütte – 125 Jahre Deutsche Uhrmacherkunst“ bleibt für die Besucher geöffnet. Diese kann täglich von 10 bis 17 Uhr zum ermäßigten Eintrittspreis von 4,50 Euro besichtigt werden. „Wie an jedem Freitag, wird auch am 12. Januar ein Uhrmacher der Firma Union Glashütte ab 13 Uhr in der Sonderausstellung sein Können zeigen und gern Fragen zum heutigen Uhrmacherhandwerk beantworten“, sagt Frau Hauschild. Das komplette Museum ist ab dem 13. Januar wieder geöffnet. (SZ/mb)

